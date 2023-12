ہوا میں معلق مسافر طیارے نے لوگوں کو حیران کردیا

آپ نے ہوائی جہاز کو زمین پر دوڑتے دیکھا ہوگا، ہوا میں اڑتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ہوائی جہاز کو دورانِ پرواز ایک ہی جگہ معلق دیکھا ہے؟

watched a plane pause in the air today and y’all still think physics is real pic.twitter.com/ZHS4yrmvAN