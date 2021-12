افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری کو اقدامات اٹھانا ہوں گے:وزیرخارجہ

اسلام آباد: وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری کو اقدامات اٹھانا ہوں گے تاکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں انسانی المیہ جنم نہ لے سکے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیرِخارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری پاکستانی میڈیا نمائندگان سے بڑی تعمیری ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ جس میں ہم نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس پر بات چیت کی۔

Very constructive session with members of Pakistan’s media fraternity, discussing the upcoming 17th Extraordinary Session of the @OIC_OCI Council of Foreign Ministers. Together we must draw the world's attention to act on the dire humanitarian crisis in #Afghanistan. pic.twitter.com/PSkmfPHYAF