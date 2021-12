پاکستان ایئر فورس  ہماری فضاؤں کی نگہبان

شیئر کریں:

ہمارے فضائی جنگجوؤں کی داستانِ شجاعت دل افروز بھی ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ان شاہینوں کے ساتھ طویل رفاقت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے فضائی جانباز دنیا بھر میں بہترین مانے جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ بھارتی ایئرفورس سے تعداد، ٹیکنالوجی اور دیگر وسائل میں تین سے چار گناکم ہونے کے باوجود ہماری فضائیہ کے شاہین دنیاکی بہترین فضائی فورس ہیں۔کیونکہ یہ شاہین پلٹ کر جھپٹنا،جھپٹ کر پلٹنا کی عالمگیر شہرت رکھتے ہیں۔

’’پاک فضائیہ کا ہر جوان شیر ہے‘‘

جنرل (ر) چک ہارنر اور ٹام کلینسی کے الفاظ میں:

’’پاک فضائیہ نے فضائی جنگ میں بھارتیوں کو دھول چٹائی تھی حالانکہ بری فوج کے مقابلے میں بھارت کو برتری حاصل رہی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جنگ دو ہفتے تک جاری رہی اور اس دوران پاک فضائیہ نے اپنے ایک جہاز کے بدلے بھارت کے تین جہاز مار گرائے تھے۔ اس جنگ میں پاکستان نے 34 جنگی جہاز گنوائے اور بھارت کے 102 روسی ساختہ جنگی جہاز مار گرائے تھے۔ ان تباہ شدہ بھارتی جہازوں کے انجن، راکٹ پوڈز اور SU-7 اور مگ 21 جے جیسے جدید سپر سانک روسی ساختہ طیاروں کے ملبے سے ملنے والے جدید آلات کی شناخت کر کے راقم نے ایک فہرست مرتب کی تھی۔ پاکستانی فوج بھارتی طیاروں کا ملبہ میرے معائنے کیلئے جمع رکھتی تھی۔

(Source: PIADS) Greneral (R) Chuck Yeager (USAF)....

BooK: Yeager, The Autobiography)

’’یہ افواج پاکستان کے فضائی شعبے کی حتمی اور مسحور کن داستان ہے۔ آج تک پاک فضائیہ کے کردار کا سرسری یا پراپیگنڈا مقاصد کیلئے جائزہ لیا جاتا رہا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ پاک فضائیہ کا ایک تفصیلی مطالعاتی جائزہ لیا جائے کہ کس طرح ایک ترقی پذیر ملک نے اپنے محدود وسائل کے باوجود دنیا کی بہترین فضائی قوت کھڑی کی۔‘‘

Fiza`ya:Psyche of the Pakistan Air Force:(Pushpinder Singh, Ravi Rikhye and Peter Steinmann)

ایئرمارشل عبدالرحیم خان، پاک فضائیہ کے سربراہ تھے جن کی قیادت میں پاک فضائیہ نے 1971ء کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا اور محیر العقول نتائج حاصل کیے۔ ان کا شمار 1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں ایئرمارشل اصغرخان کا شمار ان کی قیادت میں پاکستان ایئرفورس کا آپریشنل ڈاکٹرائن وضع کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ایئرمارشل عبدالرحیم خان نے بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں کہیں چھوٹی پاکستانی فضائیہ کی مشرقی پاکستان جیسے مشکل محاذ پر قیادت کی ۔ پاکستان کی مسلح افواج کے تینوں شعبوں میں سے پاک فضائیہ میں مشرقی پاکستان سے 30 فیصد تعداد میں بنگالی تھے جن کو بغاوت یا تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر آپریشنل ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا۔

پاک فضائیہ مشرقی پاکستان میں

پاک فضائیہ کے محض ایک فائٹر سکواڈرن، جس کو ہر طرف سے بھارتی فضائیہ کے 11 فائٹر سکواڈرنز نے گھیر رکھا تھا اور ان گیارہ فائٹر سکواڈرنز کو خلیج بنگال میں موجود بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز وکرانت کی مدد کے ساتھ ساتھ بے پناہ وسائل اور عددی برتری حاصل تھی۔ چنانچہ جنگی منصوبے، ایک ریڈار سے دوسرے کے درمیان فاصلہ اور دیگر تزویراتی نوعیت کے منصوبے بھیCompromise ہو چکے تھے۔ پاک فوج اور پاک فضائیہ کی مشکلات، مسائل اور مصائب کا اندازہ کرنا چنداں مشکل نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے جانبازوں نے دشمن کا سامنا کرتے ہوئے سینے یا ماتھے پر گولیاں کھا کر کتابِ تاریخ کے سنہرے اوراق کو اپنے لہو سے روشن کر دیا۔

مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کا صرف ایک سکواڈرن F-86E تعینات تھا جس میں بارہ طیارے (کینیڈین ساختہ CL-13 سیبر MK-6 ) اور اتنی ہی تعداد میں فائٹر پائلٹ موجود تھے حالانکہ یہ یونٹ 16 بمبار طیاروں کیلئے تشکیل دی گئی تھی۔ بنگالیوں کو اُڑان بھرنے یا دیگر فلائٹ ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا تاہم ایک بنگالی پائلٹ اس سکواڈرن میں شامل تھا۔ 31 مارچ 1971ء سے لے کر آخر تک پاک فضائیہ نے پاک فوج کے ہر آپریشن میں اس کی معاونت کی تھی اور اسی مدد کے سبب پاک فوج نے کئی کامیاب کارروائیاں کی تھیں۔

کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے نڈر ہیروز،خاص طور پر ہمارے شاہینوں کی بہادری کا اعتراف ہمارے سب سے بڑی دشمن فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل مانک شاہ اور دیگر بھارتی افسران نے کیا کہ کس طرح پاک فوج نے ایک سپاہی کے بدلے 11 بھارتی سپاہیوں کا مقابلہ آہنی عزم و ارادے کے ساتھ کیا تھا ، لیکن ہمارے بعض پاکستانی فوج کو ہتھیار پھینکنے پر طعنے دیتے ہیں جس کے سپاہیوں کے خون سے آج کے بنگلہ دیش کی زمین گلنار ہے۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مسلسل پانچ روز تک تابڑ توڑ بمباری کرنے کے باوجود بھارتی ایئرفورس گراؤنڈ پر موجود ایک بھی پاکستانی جنگی جہاز کو تباہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ویکیپیڈیا نے 1971ء کی پاک بھارت جنگ اور خاص طور پر ڈھاکہ کی فضاؤں میں ہونے والے معرکے کے حوالے سے جھوٹوں کے طومار باندھ رکھے ہیں۔

بھارتی ایئرفورس خود یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اس کے 74 جنگی جہاز،جن میں سے زیادہ تر آپریشنل ڈیوٹی پر تھے، تباہ ہوئے تھے۔ اس تعداد کی تصدیق بھارتی تاریخ دانوں، پی وی ایس جگن موہن اور سمیر چوپڑا نے اپنی کتابوں میں کی۔19 نومبر 1971ء کو مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج کے حملے کے آغاز سے ہی بھارتی فوج ایئرفورس اور مکتی باہنی کے ساتھ مل کر پاکستانی دستوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ 14 دسمبر تک بھارتی فضائیہ مشرقی پاکستان پر حملوں یا جاسوسی کیلئے 2002 مرتبہ اڑانیں بھر چکی تھی۔ ان میں سے 1229 اڑانیں پاک فوج کی پی او پی لوکیشنز پر حملوں کیلئے، 368 حملے ڈھاکہ کے قریب تیج گاؤں میں قائم پاک فضائیہ کے اڈے پر اور چند ایک کرمتولا اور چٹاگانگ پر کیے گئے تھے۔ تین سے آٹھ دسمبر تک بھارتی فضائیہ کی جانب سے مسلسل بمباری کے باوجود گراؤنڈ پر موجود ایک بھی پاکستانی جنگی جہاز تباہ نہیں ہوا تھا تاآنکہ ان طیاروں کے اڑان بھرنے کیلئے آخری رن وے بھی مکمل طور پر تباہ نہیں ہو گیا۔

ڈھاکہ کی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے معرکے کو ڈھاکہ کونٹینینٹل سے بی بی سی نے فلمبند کرتے ہوئے اسے برٹش ایئرفورس کی جنگِ برطانیہ کے مماثل قرار دیا تھا۔ بی بی سی نے پاک فضائیہ کے نوجوان شاہینوں کو جو خراج تحسین پیش کیا وہ وِنسٹن چرچل کے اس خراج تحسین کی بازگشت محسوس ہوتا تھا جس میں انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں برٹش ایئرفورس کے ہوا بازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’تاریخ میں شاذ ہی ایسی مثال ملے گی کہ جس میں لاکھوں لوگ مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے محفوظ رہے ہوں‘‘ جنگ کے چوتھے روز پاک فضائیہ اسلئے گراؤنڈ ہو گئی کہ اس کے زیر استعمال واحد رن وے دشمن کی بمباری سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔

پاک فضائیہ مغربی محاذ پر

مغربی محاذ پر پاک فضائیہ نے 1965ء کی جنگ میں 9 سکواڈرنز کے ساتھ حصہ لیا تھا اور 1971ء کی جنگ میں یہ تعداد 10 1/4 سکواڈرنز تھی۔ 71ء کی جنگ اگرچہ مختصر دورانیے کی تھی لیکن اس میں شدت زیادہ تھی ۔ 1971ء کی جنگ میں روزانہ ہونے والے ہوائی حملوں کی تعداد 201 جبکہ 1965ء کے مقابلے میں 1971ء میں 46 فیصد زیادہ اور بھارت پر حملوں کیلئے 34 فیصد زیادہ پروازیں کی تھیں۔ اس طرح دشمن کی ایئر فیلڈز پر بھی 1965ء کی نسبت 1971ء کی جنگ میں پاک فضائیہ نے 2.5 گنا زیادہ حملے کیے تھے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

1971 war

14day sorties flowr

1748

1965 war 22day Sorties flown

1304

Type of Mission

ّAir Defence

ِSer

1

951

647

Air Support to Army and Navy

2

160

100

Day Strikes against enemy air fields, radars

3

130

165

Night Strikes against enemy air fields, radors

4

38

148

other missions (photo, Recce)

5

3027

2364

Total effort

6

201

107

Flying Intensity(Sorties perday)

7

1971ء کی جنگ کے اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے شہدا میںونگ کمانڈر سے لے کرفلائٹ لیفٹیننٹ اورایل اے سی بھی شامل ہیںجبکہجنگ71ء کے اعزاز پانے والے غازیوں میںایئر مارشل عبدالرحیم خان سے لے کرکارپورل ٹیک محمد افضل عباسی کو بھی وطن کے دفاع میں شاندار کارکردگی پر فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔