بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ۔۔۔۔

شیئر کریں:

ملائکہ سے بھی افضل انسان جب اپنی اوقات سے نکل کر اپنی پاکیزہ روح سے بغاوت کر کے اپنے نفس کی تسکین کیلئے ابلیس سے دوستی کر کے حیوانیت کا لبادہ اوڑھ کر بے اوقات فرعونیت پر اترتا ہے تو اسکے اندر سے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سیٹ اُصول ہے کہ حیوانیت کو صرف ڈر اور خوف سے دبایا جا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسلام سے دوری کیساتھ حیوانیت کے غلبہ سے بے توقیر ہو گیا ہے اور یہاں پر نہ عزت محفوظ ہے نہ جان کیونکہ جب مسیحا اپنے سامنے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر پتھر ہو جائیں بلکہ پتھروں کو رُلانے کی بات کرنے لگیں اور انصاف دلانے والے خود قاتل کا روپ دھار لیں اور دشمنانِ اسلام کو خوش کرنے کا موقع فراہم کریں اور پوری دنیا میں جب ہماری امیج بلڈنگ ہو رہی ہو اور بحیثیت مسلمان ہماری کریڈیبلٹی ٹھیک ہو رہی ہو اور ہمارے وزیر اعظم دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو رہے ہوں کہ دنیا میں اسلام کو ناحق بدنام کرنے کی سازشیں ختم ہونی چاہئیں ایسے میں ہم وہ کام کرگزریں جو شاید ہمیں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑے۔کوئی اس کو مانے یا نہ مانے مگر پاکستان کی 22سالہ بیٹی گلشن منیرجو چھ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی شکستہ دل لے کر آکسیجن ماسک لگائے PICمیں تھی بھائی کے سامنے بہن کا ماسک اتارکر آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا اور اُن کے ساتھ انور اور بوٹا بھی ہمسفر بن گئے مگر ایک سوال چھوڑ گئے کہ ہمیں بت پرستوں نے نہیں کلمہ پڑھنے والے ہمارے ہی بھائیوں نے ہمیں مارا ہے۔ مگر مجھے سب سے مشکل سوال اُس بہن کا لگ رہا ہے جس کی مرنے کے بعد کھلی آنکھیں کہہ رہی تھیں بھائیو میں تو بچپن میں اپنے کھلونے بھی تمھیں دے دیتی تھی ہر وقت تمہاری خیر مانگتی تھی کہ "یا اللہ میرے ویر سلامت رہن۔ مینوں اک واری کہندے تے سہی میںاپنی جان وی آپ ای کڈھ کے تہانوں دے دیندی میرا ماسک اتارن دی تہانوں تکلیف ای نہ ہوندی " ۔ گلشن بہن آپ تو چلی گئیں مگر آپ کے بابا کا گلشن اُجڑ گیا ۔ بوٹے کی یتیم بیٹیوں اور بیوی کو دس لاکھ دے کر خوش ہونے والو " اونہاں دے خانداند دا تے تُسی بوٹا ای پُٹ دِتا جے"۔آپ تو بے بس اور لاچار ہیں آپ تو اپنے وزیر پرتشدد ہوتے دیکھتے رہے اور محافظوں نے آگے بڑھنا گوارہ نہیں کیا۔کسی صوبے کے فلیگ کیرئیر پر تشدد ہو اور تمام اداروں کا تماشہ دیکھنا کم ازکم میرے لیے لمحہء فکریہ ہے۔

پہلے PICپر حملے کا موقع دیا اور اب ۔۔جناب وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں ذاتی انٹرسٹ لیکر اپنی صفوں میں چھُپے آستین کے سانپوں کو نشانِ عبرت بنا دیں وگرنہ وہ اسی طرح سازشیں کرتے رہیں گے اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں رُکاوٹ بنتے رہیں گے۔ جانیوالے چلے گئے مگر بہت سے اداروں کی نا اہلی کو بے نقاب کر گئے۔جتنی چاہے وضاحتیں دے لیں لیکن بحیثیت پاکستانی میں کہہ سکتا ہوں کہYour Addministration is failed sir Perticuclarly in this caseاس حملے کی کئی دن سے پلاننگ ہو رہی تھی حملہ آوروں کو بحفاظت PICتک لے کر بھی آئے اور تمھارے بر وقت اقدامات نہ کرنے کے جرم نے ہمیں دنیا میں رُسوا کر دیااور وزیر اعظم پاکستان کی عالمِ اسلام کیلئے شب و روز کی محنت پر پانی پھیر دیا ۔قوم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے براہِ کرم اب کسی کے پلیٹ لیٹس اور دِل اس قوم کی پرابلمز نہیں ہیں۔ پاکستان کی پرابلمز اور ہیں انھیں کون کس طرح حل کرناہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس حادثے سے ضرور سبق سیکھیں ہر صورت حکومت اپنی رِٹ بحال کرے ۔ اداروں کے اندر سے سیاست بالکل ختم ہونی چاہیے ہر روز بلا جواز احتجاج بند ہونے چاہئیں ۔ محکموں کے اندر اچھی اصلاحات لیکر آئیں اگر کسی سرکاری ملازم کو پرابلم ہے تو ایک سسٹم موجود ہے ہر گز سڑکوں پر نہ آئیں کسی سرکاری ملازم کو سڑکیں بند کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر قانون سازی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر روز کا تماشہ بند کریں ۔موجودہ حالات میں اس مسئلے کا حل نکال کر اس سچوئیشن کو Defuseکیا جا نا ضروری ہے۔ اس آگ کو بجھا کر آئندہ کیلئے بہترین حکمتِ عملی طے کی جائے ابھی کل کی بات ہے جب "صلاح الدین" منہ چڑاتے ہوئے اپنے محافظوں کو کہہ رہا تھا"ایک بات کہوں مجھے مارو گے تو نہیں ؟ تم لوگوں نے مارنا کہاں سے سیکھاہے" یہ سوال صلاح الدین نے اپنے قتل سے پہلے پولیس سے پوچھا تھا۔

افسوس مسلمانو! بینک لوٹنے والوں کو سلیوٹ اور کارڈ چوری کرنے پر موت۔ مجھے ڈر ہے کہ صلاح الدین اور سانحہ ساہیوال کیساتھ گلشن منیر ،انور اور بوٹا کا قتل طاقتوروں کیلئے بہت بڑا سبق نہ بن جائے جن کی روحیں آج بھی ہمیں کہہ رہی ہیں کہ :۔

بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ

قتل کر کے پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے