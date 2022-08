پاکستان آئندہ 4 سال کے دوران کون کون سی ٹیموں کی میزبانی کرے گا

پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ 4 سالوں کیلئے قومی ٹیم کے مستقبل کے ٹور پروگرام کا اعلان کردیا۔

کرکٹ بورڈ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سال 2023 سے 2027 کے دوران آئی سی سی فل بورڈز کے 12 میں سے 10 ارکان کی ٹیموں کی پاکستان میزبانی کرے گا۔

➡️ Pakistan to play at least 13 Tests, 26 ODIs and 27 T20Is at home from 2023-2027

➡️ We will also host the ACC 50-over Asia Cup 2023 and ICC Champions Trophy 2025

Pakistan Men's international schedule until March 2027 ????

