جنرل اختر عبدالرحمان شہید اور جہاد ِ کشمیر

سوویت یونین کے خلاف جہاد افغانستان میں فتح، جنرل اختر عبدالرحمن کی بحیثیت ایک جنرل کے ، اتنی عظیم

الشان اور محیر العقول تھی کہ جہاد کشمیر کے حوالہ سے ان کا تاریخی کردار بھی پس منظر میں چلا گیا ، لیکن تاریخ کے طالب علموں کی نظروں سے بہرحال اوجھل نہیں رہا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی سے جنرل اختر عبدالرحمن شہید کی عسکری وابستگی کی یہ ایمان پرور کہانی 1948ء میں کشمیر کے محاذ پر معرکہ پانڈو میں ان کی فتح سے شروع ہوتی ہے اور1988ء میں اس وقت اپنے کلائمکس کو پہنچتی ہے، جب افغانستان میں انکی فتح کے بطن سے کشمیر کی فتح بھی طلوع ہوتی دکھائی دیتی ہے۔

تاریخ کے اوراق میں اسکی تفصیلات کچھ اس طرح رقم ہیں۔ ستمبر1947ء میں نوجوان اختر عبدالرحمن سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی پاتے ہیں اور ان کو میجر راجہ اسلم کے ہمراہ کوہالہ پل دریائے جہلم پر سرحد پار ڈوگرہ فوج کی نقل وحرکت کی نگرانی کی ذمے داری سونپی جاتی ہے۔ ایک رات وہ معمول کے گشت پر تھے کہ ڈوگرہ سپاہیوں نے ان کو پل پر سے گزرتے دیکھا اور اعتراض کیا کہ ان کو پل کے اوپر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے روز لیفٹیننٹ اختر پل پر دوبارہ اسی جگہ پہنچے اور وہاں تعینات ڈوگرہ کمانڈر کو باقاعدہ نقشہ سامنے رکھ کر مطلع کیا کہ ڈوگرہ راج کے زیرنگیں کشمیر کی نشاندہی کرنے والاسنگ میل پل کے پار واقع ہے، اور کوہالہ پل پاکستان کی حدود میں واقع ہے۔ ڈوگرہ کمانڈر نے پہلے تو حیرت سے اس نقشہ کو دیکھاجو اس کے سامنے پھیلا ہوا اس کا منہ چڑا رہا تھا ، پھر نوجوان لیفٹیننٹ کی طرف دیکھا،جو اسکی طرف دیکھ کر مسکر ا رہا تھا۔ اپنی لاعلمی آشکار ہو جانے پر ڈوگرہ کمانڈر دھمیا پڑ گیا، خاموشی سے اٹھا اور ڈولتے قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا۔کشمیری مسلمانوں نے ڈوگرہ راجہ اور بھارت سرکار کی ملی بھگت کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا، اور قبائلی لشکر رات کی تاریکی میں کشمیر پہنچنے لگے تو پاکستان کے اس وقت کے انگریزکمانڈر انچیف جنرل گریسی اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے دیگر انگریز افسروں کی طرف سے کوہالہ چوکی کو احکامات موصول ہوئے کہ ان لشکریوں کو کشمیر میں برسرپیکار مسلمان کشمیریوں کی مدد کو نہ پہنچنے دیا جائے اور سرحد سیل کر دی جائے۔ لیفٹیننٹ اختر نے انگریز افسروں کے احکامات کو اہمیت نہ دی اور رات میں پل پر سے قبائلی لشکر یوں اور کشمیریوں کی آمدورفت جاری رہی۔ ایک شام ایک انگریز بریگیڈیئراپنے تئیں ’’چھاپہ ‘‘ مارنے کی غرض سے چوکی پر پہنچا۔ اس نے رات کا کھانا کھایا اور ایسے سکون کے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے آج رات اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ رات چھانے لگی۔ معمول کیمطابق قبائلیوں کے پل سے گزرنے کا وقت قریب آرہا تھا۔ انگریز افسر کچھ دیر تک تو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو کر بیٹھا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ اختر اور دیگر مسلمان جوانوںکے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے تو اس نے پل پر ’’چھاپہ‘‘ مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ کہتے ہوئے واپسی کیلئے اٹھ کھڑا ہوا کہ ’’ پل کو زیادہ دیر تک کھلا مت رکھا کرو۔ ‘‘ ایک بار مسلم کانفرنس کے چودھری غلام عباس بھی کوہالہ پہنچے۔ انہیں پل سے کچھ فاصلے پر دریا پار کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راتوں رات ان کے لیے رسیوں کا پل بنایا گیا اور منزل مقصود تک پہنچادیا گیا۔سردار عبدالقیوم خان بھی مظفر آباد سے راولپنڈی آتے ہوئے کبھی کبھی کوہالہ سے آگے دریائے جہلم کے اس کنارے پر رک جاتے تھے۔ جولائی 1948، پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع پانڈو ٹیکری پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔اس محاذ پر 24 گھنٹے سے مسلسل جاری لڑائی کا پانسہ پاکستانی فوج کے حق میں پلٹ چکا تھا،ا ور27 جولائی کو پانڈو ٹیکری پر سبز ہلالی پرچم لہرا تھا۔20 جون 1988ء کوجنرل اختر عبدالرحمن نے،جو معرکہ پانڈو کے حوالہ سے اپنے آپ کو ’زندہ شہید‘ کہا کرتے تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی حیثیت سے بلوچ سنٹر ایبٹ آباد کا دورہ کیا اور اس آپریشن کی یادوں کوتازہ کرتے ہوئے کہا،’’ اس معرکہ کے کچھ عرصہ بعد بھارتی سکھ کمانڈر مجھے لندن میں ملا اور کہنے لگا کہ آپ فتح کے مستحق تھے، آپ نے اس روز کمال کر دیا۔ میں آپ اور آپکے ساتھیوں کی جرأت، حوصلے اور جنگی مہارت کو سلام پیش کرتا ہوں۔‘‘ اس امر کے شواہد بھی موجود ہیں کہ جون تا دسمبر 1976ء مری میں ، جہاں اختر عبدالرحمن پہلے بطور بریگیڈیئر اور بعد میں جی او سی کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ، وہاں وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی جب کبھی جاتے تو ان سے ضرور ملتے تھے اور کشمیر سے متعلق امور پر انکے تجربات ، مشاہدات اور معلومات سے استفادہ کرتے تھے ۔

مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے پنجہ سے آزاد کرانے کے حوالہ سے بطور آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبدالرحمن نے خفیہ طور پر جوکچھ کیا ، اس کی کچھ تفصیلات بروس رائیڈل نے اپنی کتاب What We Won in Afghanistan میں صفحہ 68 - 70 پر منکشف کی ہیں۔ وہ جنرل اختر عبدالرحمن شہید اور آئی ایس آئی ہی کو مقبوضہ کشمیر میں جہادی تحریک کا آرکیٹکیٹ قرار دیتے ہیں۔ انکی تحقیق کیمطابق ، پاکستان سے الحاق کی حامی سیاسی اور جہادی تنظیمیں اور جے کے ایل ایف ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے جنرل ضیاالحق کی یقین دہانیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہ تھیں۔ یہ آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبدالرحمن خان تھے،جنہوں نے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی حامی کشمیری قیادت سے ملاقاتیں ، مذاکرات کیے، اور ان کو راضی کیا، اور پھر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ ( جے کے ایل ایف ) جیسے گروپ کو بھی رام کر لیا، جو خود مختار کشمیر کی حامی ہے اور دونوں تنظیموں امداد فراہم کرنا اور ٹریننگ دینا شروع کی۔ بروس رائیڈل کا یہ بھی ماننا ہے کہ اوجڑی کیمپ سے افغان مجاہدین کے ساتھ ساتھ کشمیری مجاہدین کو بھی امداد مہیا کی جاتی تھی ، اور اس تناظر میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے بعض افسروں دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین کو امداد مہیا کرنے کی پاداش میں ’’را‘‘ ہی نے اوجڑی کیمپ کو اڑایا تھا۔17 اگست 1988 ء کے محرکات کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ جو منفی اور مخفی قوتیں افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی کے بعد جنرل اختر عبدالرحمان سے خائف ہو چکی تھیں اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کو بھی ہر قیمت پر راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں، انکے پیش نظر صرف افغانستان کا آئندہ منظر نامہ نہیں تھا، بلکہ کشمیر کا آئندہ منظر نامہ بھی تھا۔ وہ افغانستان کے بعد اسی طرز پر کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک کو ابھرتا اور فتح یاب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔17 اگست 1988ء کے سانحہ کا یہ وہ گم شدہ بات ہے، جو تیس سال پہلے بھلے ایک سربستہ راز ہو، لیکن آج قطعاً راز نہیں ہے، اور جو جنرل اختر عبدالرحمن شہید کو سوویت یونین کیخلاف جہاد افغانستان ہی کا نہیں ، بھارت کے خلاف جہاد کشمیر کا معمار بھی ثابت کرتا ہے۔