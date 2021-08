شہر کج ادا سے شہر صدا داتک

شیئر کریں:

اگر رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بلاخوفِ تردید لاس اینجلس دُنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ شیطان کی آنت کی طرح پھیلا ہوا ، ایک سرے سے دوسرا سو میل کے قریب ہے۔ یہ ریاست کیلے فورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ باایں ہمہ یہ اس کا دارالخلافہ نہیں ہے۔ سیکرے فیٹو دارالخلافہ ہے جو نسبتاً بہت چھوٹا شہر ہے۔ دوسرا بڑا شہر سان فرانسسکو ہے۔ سان فرانسسکو کے متعلق کہا جاتا ہے It was built high جبکہ لاس اینجلس (It was built wide) کیلے فورنیا کی ریاست بہت اہم ہے۔ اس کی معیشت کو دنیا کی چھٹی معیشت کہا جاتا ہے۔تیل، انڈسٹری ، بینکس اور زراعت میں اس کے قدم کہیں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ موسم اس قدر معتدل اور خوشگوار ہے کہ اسے Land of golden sunshine کہا جاتا ہے۔ 1846ء کی جنگ میں یہ ریاست امریکہ نے میکسیکو سے بغیر گولی چلائے ہتھیا لی تھی۔ چونکہ براعظم امریکہ ہسپانوی ملاح کولمبس نے دریافت کیا تھا، اس لیے کئی ملکوں میں اب تک Spanish بولی جاتی ہے۔ اس کا اثر ریاست پر بھی ہنوز باقی ہے۔ یہ زبان انگریزی کے ساتھ ہمقدم چلتی ہے۔ اکثر شہروں کے نام ہسپانوی ہیں۔ سین ڈیاگو ، سین ہوزے ، سیکرے فیٹو، لاس اینجلس وغیرہ شہر کانام لاس اینجلس کافی دیر بعد رکھا گیا۔ ہسپانوی آباد کاروں نے اس کا نام El Pueblo de la Reyna de los Angeles رکھا جس کے لغوی معنی فرشتوں کی ملکہ کا شہر ہیں۔ کئی اعتبار سے یہ شہر منفرد ہے۔ یہ فلم انڈسٹری کا محور و مرکز ہے۔ تمام مشہور انگریزی فلمیں ہالی وڈ کے یونیورسل اسٹوڈیو میں بنتی ہیں۔ اسے دیکھنے کیلئے پورا دن بھی کم پڑ جاتا ہے۔ ان کا کمال جزو میں کُل دکھانا ہے۔ جن لوگوں نے مشہور فلم Ten Commandments دیکھی ہے انہیں وہ سین بہت پسند آیا جس میں فرعون غرق نیل ہوتا ہے۔ کیسے اسکی سپاہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں نیست و نابود ہو گئیں۔ وہ سمندر دراصل اسکے اندر موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی جھیل یہ کیمرہ ٹرک ہے جو Ripple down effect سے لہروں میں موج پیدا کرتا ہے۔ اسی قسم کے اور بہت سے چٹکلے ہیں۔ مشینی ڈائناسار ، گوریلے ، سمندر ، پہاڑ ، ریگستان ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئوٹ ڈور شوٹنگ نہیں ہوتی۔ ان کا کیمرہ تمام دُنیا میں گھومتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہندوستان نے بولی وڈ بنا لیا ہے۔ ہم کہاں پیچھے رہنے والے ہیں۔ ہم نے لالی وڈ قائم کر رکھا ہے جہاں پر لولی پاپ قسم کی فلمیں بنتی ہیں۔ انکے اداکار جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بیورلے ہلز کے نام سے موسوم ہے۔ نہایت خوبصورت مگر انتہائی مہنگا علاقہ یا مکانوں کی قیمت سُن کر حیرت اور حسرت یکجا ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں اسے الف لیلوی شہر تصور کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے بغداد کی طرح ، جہاں فلمی پریاں اور پری زاد رہتے ہیں ۔ ان کے کنج لب سے صبحیں آغاز کرتی ہیں‘‘ اور جن کی حسین زلفوں سے شوخ شامیں مشکبار ہوتی ہیں۔‘‘ یہ تاثر بھی کافی حد تک درست ہے کہ ماضی کی اٹالین جینا لولو بریجڈا ہو ، فرانس کی نرم و نازک صوفیہ لورین یا سیکس سمبل مارلن منرو شہرت صرف یہاں آ کر نصیب ہوتی ہے۔ مارلن منرو کا صدرکینڈی کے ساتھ معاشقہ بڑی دیر بعد طشت ازبام ہوا۔ وہ کافی دیر تک جیکی کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ دراصل اس وقت کیمرہ دیکھ تو سکتا تھا ، سونگھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ صدر کلنٹن اس اعتبار سے بدقسمت تھا کہ بروقت پکڑا گیا۔ بڑھاپے کا عشق آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ مونیکا لوونسکی دراصل ایک شخص سے نہیں بلکہ امریکی صدارت سے پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ اس اسکینڈل کے پیچھے صیہونی ہاتھ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ مغرب کی رگِ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ یہ امریکی صدر کو قابو کرنے کا ہر گُر جانتے ہیں۔ عربوں کی بدقسمتی ہے کہ اس قدر مکار، عیار اور معاشی اعتبار سے مضبوط دشمن ان کے گھر میں بٹھا دیا گیا ہے۔ یہاں کے صنم خانے جب مہربان ہوتے ہیں تو گمنام لوگوں کو بھی بامِ عروج تک پہنچا دیتے ہیں۔ شین کونری ، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی طرح ایک معمولی ٹرک ڈرائیور تھا۔ کسی فلمی ڈائریکٹر کی نظر پڑی تو ککھ سے لکھ پتی ہو گیا۔ سڑکوں پر رینگتی ہوئی اور ڈیزل کے دھوئیں میں لتھڑی ہوئی قسمت کو پرَ لگ گئے اور لوگ اس کی ایک جھلک کو ترسنے لگے۔

’’وینٹورا بلیوارڈ ‘‘Ventura bolevard سترہ میل لمبا بازار ! خوبصورت کانیں ، ان گنت ریسٹورنٹ جہاں دنیا جہان کے کھانے ملتے ہیں۔ بے شمار بینک، شاپنگ ملز، میڈیکل اسٹورز، کاروں کی ایجنسیاں ، پراپرٹی ڈیلرز ، فرانسیسی مصنف ڈپلومیٹ ’’روفن گیری‘‘ نے کہا تھا: ’’دنیا میں ایسی گلی کہاں دیکھنے کو ملے گی!‘‘

ان کے علاوہ ڈزنی لینڈ قابلِ دید ہے۔ ڈزنی ایک بڑھی کا بیٹا تھا۔ 1901 ء میں شکاگو میں پیدا ہوا۔ کینساس کے سکول میں اس نے کارٹون بنانے کی تعلیم حاصل کی۔ 1922 ء میں جب موشن فلموں میں آواز لائی گئی تو اس کے ذہن رسا نے ایک خوش باش چُست اور شرارتی چوہے کا کردار تخلیق کیا جسے سب لوگ ’’مکی مائوس‘‘ کے نام سے جانتے ہیں۔ نامساعد حالات، تنگدستی ، بُھوک اور افلاس اس کی ہمت اور جدوجہد کو کم نہ کر سکے۔ اس نے بالآخر ایسی شہرت پائی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ’’ڈزنی لینڈ‘‘ کا قیام تھا۔ تفریح کا ایک ایسا نظریہ جس سے اس وقت کی دنیا ناآشنا تھی۔ (جاری)