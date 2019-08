شیئر کریں:

کراچی ( نیوز ر پورٹر) جینیریشنز اسکول میں تقریب تقسیم اسناد و اعزازات کا انعقاد کیا گیا ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز جینیریشنز اسکول میں تقریب تقسیم اسناد و اعزازات کا انعقاد ہوا۔تقریب کے آغاز میں گاؤن میں ملبوس باوقار طلبہ اور ان کے بعد قابل تکریم تدریسی اور انتظامی عملہ ہال میں تالیوں کی گونج میں داخل ہوا۔تقر یب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید عبد الرّب سی ای او گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ نے کامیاب ہونے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی قابل تحسین کارکردگی کو سراہا۔اسکول کی لائق ترین طالبہ کا خطاب پانے والی ثانیہ عرفان نے چار اے اسٹار (4A*)حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انگریزی ادب میں پاکستان میں درجہ اولیٰ حاصل کیا بلکہ 2018ء میں Best across Three cambridge International A-Levelء 2016میں Best across Seven cambridge International O levelکا اعزاز حاصل کیا ۔ اس کے علاوہ اسکول کے دیگر 9 اعزازات بھی حاصل کیے۔یوں وہ اسکول کے اعلیٰ اعزاز شاہین ایوارڈ کی حقدار ہوئیں۔