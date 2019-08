ایٹمی حملے میں پہل کر سکتے ہیں‘ فیصلہ حالات کے مطابق ہو گا: بھارتی وزیر دفاع کی گیڈر بھبکی

شیئر کریں:

اسلام آباد+پوکھران ( سپیشل رپور ٹ +نیٹ نیوز) بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر دبے لفظوں میں ایٹمی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت فی الحال جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے لیکن مستقبل میں حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا اور ایٹمی حملے میں پہل کرسکتے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایٹمی دھماکا کرنے کی 21 ویں سالگرہ کے موقع پر دھماکے کے مقام پوکھران میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم جوہری ہتھیار کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں لیکن مستقبل میں حالات کو دیکھتے ہوئے پالیسی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے ایٹمی جنگ کی دھمکی پہلی بار نہیں دی گئی ہے بلکہ اس سے قبل بھی وزیراعظم نریندرا مودی کے ہی سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر نے بھی نومبر 2016 میں ’نو فرسٹ یوز‘ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کو ایٹمی ہتھیار کے جنگ کے دوران پہلی ترجیح کے طور استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر سختی عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنی دھمکی کو ٹوئٹر پر بھی دہراتے ہوئے لکھا کہ ہم ابھی بھی ایٹمی ہتھیاروں پالیسی Not First Use پر عمل پیرا ہیں۔ البتہ مستقبل میں کیا ہوگا وہ حالات پر منحصر ہے۔ انڈیا کا جوہری صلاحیت کا ایک ذمہ دار ملک بننا ہر شہری کیلئے باعث فخر ہے اور سابق وزیراعظم اٹل واجپائی کا احسان کبھی نہیں چکایا جاسکتا۔