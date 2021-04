پاکستان اوردنیا بھرمیں رہنےوالوں کے لیے ایک بات واضح کر رہا ہوں، وزیراعظم

شیئر کریں:

وزير اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اوردنیا بھرمیں رہنےوالوں کے لیے ایک بات واضح کر رہا ہوں، تحریک لبیک نےجب ریاست کی رٹ کوچیلنج کیا تو اسکے خلاف انسداد دہشتگردی قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک نےجب تشدد کاراستہ اپنایا،لوگوں اورسیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تواسکے خلاف کارروائی کی گئی، تحریک لبیک نےریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا،ریاستی رٹ چیلنج کرنے پرٹی ایل پی کےخلاف انسداد دہشتگردی قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔

وزير اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک لبیک نےتشدد کا راستہ اپنایا،تحریک لبیک نےلوگوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا،کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے۔

I also call on Western govts who have outlawed any negative comment on the holocaust to use the same standards to penalise those deliberately spreading their message of hate against Muslims by abusing our Prophet PBUH.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 17, 2021