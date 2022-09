 گو (GO) کے ریٹیل آئوٹ لیٹس نیٹ ورک میں توسیع 

شیئر کریں:

کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی او ایم سی ،گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ( GO) نے کراچی میں سکیم 33 میں کمپنی کی زیر ملکیت اور زیر انتظام پہلے ریٹیل آئوٹ لیٹ اور مین شاہراہ فیصل کراچی پر ایک اور ریٹیل آئوٹ لیٹ کاافتتاح کیا ہے۔دونوں ریٹیل آئوٹ لیٹس مکمل طور پر فعال ہیں اورلوگ اپنی گاڑیوں کیلئے ہائی اوکٹین، پٹرول، ڈیزل اور لبریکنٹس حاصل کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ریٹیل آئوٹ لیٹس پرروزانہ سفر کرنے والوں کیلئے مارٹ، کار واش اور ٹائر شاپ بھی دسیتاب ہے۔ طارق کرمانی ، چیئرمین، GO نے ریٹیل آئوٹ لیٹس کاافتتاح کیا۔اس موقع پر سید حسن محمود زیدی ، چیف کمرشل آفیسر، GO ، عمار علی طلعت ، چیف سٹریٹجی اینڈ بی ڈی او، GO ، ناصر احمد، ڈی جی ایم۔ COCO، سیلز اینڈ مارکیٹنگ، GO ارشد وکیل خان ، ڈی جی ایم ،سیلز اینڈ مارکیٹنگ GOاور کمپنی کے دیگر ملازمین بھی افتتاحی تقاریب میں موجود تھے ۔لوگوں کو خدمات کی فراہمی کے کمپنی کے مضبوط عزم کو اجاگر کرتے ہوئے چیئرمین GO، طارق کرمانی نے کہا’’ تیزی سے ترقی کرتی او ایم سی اور ریٹیل آئوٹ لیٹس نیٹ ورک میں توسیع کے ساتھ GO ایک مربوط انفراسٹرکچر قائم کرنے کیلئے کوشاں ہے جو ملک کے دور دراز علاقوں کے ساتھ ساتھ ہر شہر میں قو می توانائی کی ضروریات(باقی صفحہ10پر)

کو پورا کرے گی۔‘‘GO ایک ہزار سے زائد ریٹیل آئوٹ لیٹس کے نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی او ایم سی کے طور پر اپنے ویژن کی تکمیل کیلئے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے جس کی بنیاد او ایم سی سیکٹر میں سالوں کی شاندار کارکردگی پر ہے۔ تکنیکی مہارت کے ساتھ GO پاکستان بھر میں اپنے کاروبار کو توسیع دے رہی ہے اور ہر طرح کے موسم اور صورتحال میں چوبیس گھنٹے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔