وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ اوریجنل ایف ایس آر یو بحال ہوگیا ہے، صرف 66گھنٹے کچھ سیکٹرز میں گیس کی لوڈ منیجمنٹ کرنا پڑی، ایل این جی صورتحال ب پرٹویٹ میں حماد اظہر نے کہا کہ اس بار بھی شیڈول سے پہلے ہی ڈرائی ڈاکنگ مکمل ہوگئی ہے ،اوریجنل ایف ایس آر یو بحال ہوگیا ہے ،صرف 66گھنٹے کچھ سیکٹرز میں گیس کی لوڈ منیجمنٹ کرنا پڑی۔ حماد اظہر نے لکھا کہ ان سیکٹرز کو جمعرات کی رات سے مکمل گیس بحال کر دی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ پاور سیکٹر میں کوئی بھی تعطل نہیں آیا، سوئی سردرن ،سوئی نادرن اور پٹرولیم ڈویژن شاباشی کی مستحق ہیں۔

Dry docking completed and original FSRU restored. This time ahead of schedule also. Just 66 hours of gas curtailment in some sectors that are being restored from tonight. Zero interruption on power side.

Well done SSGC, SNGPL & Power/Petroleum Division teams.