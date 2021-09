وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر تاجکستان روانہ ہوگئے

وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پرتاجکستان روانہ ہوگئے ہیں، دورے کے دوران وزیر اعظم 20 ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت اور پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتاح کریں گے۔

ذرائع کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم 16 اور17 ستمبر کو تاجکستان صدر کی دعوت پردورہ کررہے ہیں ۔ترجمان کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران وزیر اعظم 20 ویں شنگھائی تعاون تنظیم کےاجلاس میں شرکت کرینگے اور دیگرشریک رہنماؤں سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جبکہ پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلےاجلاس کاافتتاح بھی کریں گے۔

Prime Minister @ImranKhanPTI will embark on a two-day visit to Tajikistan today.

The PM is leading the Pakistani delegation for the meeting of Shanghai Cooperation Organization (#SCO) Council of Heads of State 2021 to be held on Sep 17 in Dushanbe.#PMIKinTajikistan pic.twitter.com/esg77CCQ3P