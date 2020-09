6 ستمبر اور داستانیں

شیئر کریں:

المیہ یہ ہے کہ وزیر ِ خارجہ ذالفقار بھٹو ، ایک انتہائی ملٹری دماغ رکھنے کے باوجود ہار ماننا چاہتا تھا۔اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ کہ ہار سے پہلے ہی ہار مان لی گئی تھی یا وہ آخری فتح کا جشن منا رہے تھے ۔

اگر تمہیں اور معلومات چاہیئں تو مجھے اس کے لئے جنگی ڈائریوں اور نقشوں کی ضرورت ہو گی ۔ اگر ہو سکے تو ڈپلومیٹیک بیگ میں یہ سب سامان مجھے بھجوا دینا ۔سب گھر والوں کو سلام ۔ تمہارا ، اختر حسین ملک ۔ ایم جے اکبر ، انڈین صحافی نے اس سارے قصے کے بارے میں کہا تھا "کسی کی دعا رنگ لائی اور کمان میں ایک ناقابل ِ وضاحت تبدیلی کی گئی ۔ " جب اچانک جنرل موسیٰ وہاں جا پہنچے اور جنرل اختر حسین ملک کی 12 ڈویژن کی کمانڈ ، جنرل یحییٰ کے حوالے کر دی ۔ جنرل ملک کو ہیلی کاپٹر میں سوار کیا اور واپس بھیج دیا گیا ۔ اور یحییٰ نے اکھنور کو فتح کر نے کا منصوبہ ہی بدل دیا اور ایک بالکل مختلف روٹ اپنایا ۔۔

جب ہم ۶ ستمبر کو یاد کر رہے ہیں تو اس میجر عزیز بھٹی کو اور ان جیسے کئی شہیدوں کو سلام پیش کر نے کے ساتھ ساتھ جنرل اختر حسین ملک جیسے جانبازوں آفیسرز کو بھی یاد کر لیا جائے جن کے بنائے گئے منصوبے محب وطنی اور جنگی فہم کا ثبوت تھے اور جن کی بصیرت بھی خوب تھی ۔

جنرل اختر حسین نے جو انڈیا کی مشرقی پاکستان میں مداخلت اور بدلے کی بات کی تھی وہ وقت نے ٹھیک ثابت کی ۔۔خط میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ" میری موت کے بعد شاید کو ئی اس کمان کی تبدیلی کی کوئی ٹھوس وجہ بتا سکے۔ ہندوستانی لیفٹنٹ جنرل ہربخش سنگھ نے بھی آپریشن جبرالٹر کی تعریف کی تھی اور کہا کہ;

" یہ ایک شاندار منصوبہ تھا اور آپریشن سلام واقعی ہی slamہوتا اگر عین وقت پر کمانڈ تبدیل نہ کر دی جاتی ۔ کمان کی تبدیلی ہندوستانی افواج کے لئے ایک رحمت ثابت ہو ئی ۔ "

اس لیے ان محب وطن فوجیوں کو بھی یاد کر لیا کریں جنہوں نے اپنی زخمی انا کو اپنی ہی زبان سے چاٹ کر ملک کی عزت اور بقا کی خاطر خاموشی اختیار کئے رکھی ۔ ہم پاکستانیوں میں وطن پرستی نہیں ہے ،جو دوسروں کو کمتر سمجھتی اور نفرت سکھاتی ہے ۔ ہمارے ہاںحب الوطنی ہے جو کسی سے نفرت نہیں بلکہ ملک سے محبت سکھاتی ہے ۔

اپنے ملک سے محبت کی کئی مثالیں ہیں جن میں سے جنرل اختر حسین ملک ایک خوبصورت مثال ہیں ۔ اور ان کی یہ بات کہ میرا سچ انڈیا کا نصاب بن جائے گا ،ان سب کے منہ پر طمانچہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پر ملک کو جگہ جگہ بدنام کرتے پھرتے ہیں ۔

۶ ستمبر کے سب شہیدوں کو سلام ۔۔ ہمارا ایک بہادر فوجی جوان،بغیر تیاری کے بھی ایک پو را شہر بچا سکتا ہے۔ یہ 65نے ثابت کر دیا تھا ۔

