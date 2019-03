ماسکو میں چند روز!(آخری قسط)

شیئر کریں:

1812ء میں نپولین نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن بالآخر شکست کھا کر روس سے فرار ہوا۔ وہی غلطی ہٹلر نے کی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوجیں شہر کے دروازے کھٹکھٹانے لگیں۔ جوزف اسٹالن نے ملٹری ایڈوائس کے برعکس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ہر شہری ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ دریائے مسکووا کے کنارے آباد اس شہر کا شمار دنیا کے چند شہروں میں ہوتا ہے‘ جس کی آبادی ایک کروڑ سے بڑھ گئی ہے‘ جب سے کمیونزم کو زک پہنچی ہے اس میں رہنے والے ارب پتیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے کسی زمانے میں یہ دنیا کا مہنگا ترین شہر شمار ہوتا تھا اب ٹوکیو اور اوساکا پہلے اور دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ بنیادی طور پر سرد شہر ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے لیکن سردیوں میں منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ وہی روس جو کبھی مساوات کا پرچارک تھا اب اس کے کئی شہریوں کا شمار دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہوتا ہے۔ ماسکو میں 74 ارب پتی ہیں جبکہ نیویارک میں صرف 71 ہیں۔Mik Hail Prokhorov روس کا سب سے امیر ترین تاجر ہے۔

ویسے تو شہر دیکھنے کے لئے کئی ٹور کمپنیاں ہیں لیکن کیپٹل ٹور زیادہ مشہور ہے۔ اس کے دفاتر ایڈ اسکوائر کے باسل چرچ کے بالکل پیچھے ہیں۔ سب سے احسن طریقہ میٹرو ہے۔ جو لوگ لندن کی ٹیوب سے متاثر ہیں وہ اگر ماسکو کا میٹرو سسٹم دیکھیں تو چکرا جائیں۔ یہ اپنے آرٹ Mosaics,Murals اور قمقموں کی وجہ سے مشہور ہے 1935ء میں اس کی ابتداء ہوئی۔ اسٹالن کے حکم پر جنگ عظیم میں بھی مسلسل کام ہوتا رہا۔ اس وقت ایک لائین تھی اب بارہ ہیں۔ 177 اسٹیشن ہیں گہرائی 180 فٹ تک جا پہنچی ہے۔ ویسے تو کئی قابل دید مقامات ہیں لیکن ریڈ اسکوائر کریملین سینٹ باسل چرچ اسٹیٹ ہسٹاریکل میوزیم، ٹرٹیسکوؤ گیلری، پشکن میوزیم اور ماسکو ہاؤس آف میوزک اور Ostan Kino Palace زیادہ نمایاں ہیں۔ کریملین صدر کی رہائش گاہ ہے اونچی دیواروں کی وجہ سے قلعہ نما ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈ اسکوائر ہے۔ یہ چودھویں اور سترہویں صدی کے درمیان کا ہے۔ سارے شہر کا طرز تعمیر منفرد ہے۔ نیویارک اور ہانگ کانگ کی طرح اونچے اونچے Glass Boyes کھڑے نہیں کئے گئے۔ سینٹ باسل چرچ کے Onion Domes دامن نگاہ تھامتے ہیں۔ محلات دیکھ کر زاران روس کی ہیبت و شکوہ کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن مقام عبرت بھی ہیں۔

گو آزادی تحریر و تقریر وہ نہیں جو ہونی چاہئے لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ اب اس قسم کی پھبتیاں نہیں کسی جاتیں جس کا نشانہ آنجہانی وزیراعظم خرد شیف بنے تھے۔ کسی نے ریڈ اسکوائر میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ خرد شیف Idiot ہے وہ گرفتار ہوا مقدمہ چلا اور جج نے اسے پچیس سال قید بامشقت کی سزا دی۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا

FIVE YEARS FOR INSULTING A STATE OFFCIAL AND TWENTY YEARS FOR DISCLOSING A STATE SECRET

( پانچ سال کی سزا ایک سرکاری شخص کی توہین کرنے پر اور بیس سال ایک بہت بڑا ریاستی راز افشا کرنے پر دی جاتی ہے)

جب میں لندن لوٹا تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ حبس اور لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے وقتی طور پر ہی سہی نجات مل گئی تھی۔ اب کے ایک بار پھر ’’ملوک‘‘ اور سلاطین کے راحت اور عشرت کدوں کی ’’زیارت‘‘ نصیب ہوئی پارک لین۔ مئے فیئر ماربل ارچ، ایجنوئر روڈ، اربوں پاؤنڈ کی جائیداد اور غریبوں کا غم! ہمارا واحد ملک ہے جہاں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قانون صرف غریبوں کے لئے ہے۔ امرا اسے توڑنا بھی جانتے ہیں اور مروڑ بھی سکتے ہیں انہیں ہزار دام سے ایک جنبش میں نکلنے کا فن آتا ہے۔

شرع و آئین پر مدار سہی

ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی!