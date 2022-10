یہ الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے:عمران خان

اسلام آباد: چیئرمین پی ٹی آئی و سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ہونے والے ضمنی انتخابات کو ریفرنڈم قرار دیتے ہوئے عوام سے پولنگ کیلئے گھروں سے نکلنے کی اپیل کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہر ایک کو آج ہونے والے ضمنی انتخاب کیلئے جن جن حلقوں میں انتخابات ہورہے ہیں، باہر نکلنا ہے۔

ٹوئٹر پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ آج کا ضمنی انتخاب چوروں کے ٹولے سے نجات کیلئے حقیقی آزادی کا ریفرنڈم ہے۔ ہم پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد سے مقابلہ کر رہے ہیں۔

Everyone must turnout to vote in all the constituencies where bye elections are being held today. This is a referendum for Haqiqi Azadi from the cabal of crooks. We are contesting against all of PDM, the Election Commission and "namaloom afraad".