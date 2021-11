پردہ اٹھنے کو ہے!

شیئر کریں:

میرے ہر تجزئیے میں اگلے سال الیکشن ہونے جارہے ہیں۔ بہت عرصے سے کہتا آرہا ہوں کہ کراچی سٹاک ایکسچینج کی طرح اسلام آباد میں بھی سٹاک ایکسچینج ہے جہاں سازشی تھیوریز کا بھاؤ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ کچھ دنوں سے اسلام آباد کی فضاؤں میں ناصر کاظمی کی غزل ملکہ ترنم نور جہاں گنگناتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

نیت شوق بھر نہ جائے کہیں

تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں

پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کیخلاف اپوزیشن اتحاد کا تاثر دینے کی کوشش کررہی ہے اور قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کیخلاف تحریک عدم اعتماد کا عندیہ دیا جارہا ہے۔ اس قسم کی تحریک کوپیش کرنے کے خیال سے تو اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ یہ عین جمہوری روایات کیمطابق ہے اور اگر اپوزیشن یہ قدم اٹھاتی ہے تو یہ آخری حربہ ہوگا۔ اس کی ناکامی کی صورت میں اگلے چار سے چھ ماہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے ووٹر' سپورٹر کو تسلی دینے کیلئے کوئی مؤثر حکمت عملی بتا پائیں گے۔ سو فنی اعتبار سے یہ تحریک پیش کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جوا ہوگا کہ جس میں ہارجیت کے برابر کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ حکومت اپنی آئینی مدت کا ایک بڑا حصہ پورا کر چکی ہے۔ صرف اس ایک امکان یا شک کی بنیاد پر کہ ایک’’صفحہ‘‘قائم ہے کہ پھٹ گیا ہے، تحریک کی ناکامی حکومتی صفوں میں نئی روح پھونک دیگی۔ آئینی مدت تک آپ یہ تحریک دوبارہ پیش نہیں کر پائیں گے اور اسکے بعد جوڑ توڑ کرنے میں بھی کچھ مزید وقت خرچ ہو جائیگا جس کے بعد حکومت ویسے ہی اپنی مدت پوری کرنے کے قریب پہنچ چکی ہوگی۔ اچھا ایک لمحے کیلئے فرض کرلیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوجاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی حکومت وقت کو ہٹانے کیلئے سازگار ماحول کی شرائط پوری کیے بغیر ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا،کم ازکم پاکستان جیسے ملک میں تو قطعی نہیں۔ سازگار ماحول قائم کرنے کیلئے جو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینگے، ان کا اتفاق ہٹانے کے بعد لانے کیلئے بھی تو ضروری ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انگریزی محاورے کے تحت

Devil is in the details

سیاسی جماعتوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر یہ بیل منڈھے نہیں چڑھنے والی۔ تو انکے مطالبات کیا ہونگے اور ان کو پورا کرنے پر تمام فریق رضا مند ہو پائیں گے؟ پھر نظام کون چلائے گا اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف یا دوسرے لفظوں میں عمران خان خاموش ہو کر گھر چلے جائینگے تو یہ بھی میرے لیے ''نیکسٹ ٹو امپاسبل'' والی بات ہوگی۔ کہنے کیلئے عدم اتحاد پیش کرنے کی بات اپنے ووٹ بینک کو متحرک کرنے کیلئے تو سمجھ آتی ہے لیکن اس سے آگے کی عملی صورتحال کے امکانات خاصے کم ہیں۔ تو اپوزیشن کیلئے بہترین حکمت عملی یہی ہوسکتی ہے کہ وہ زبانی کلامی دباؤ بڑھاتی رہے اور جلسے جلوس کھیل کر اپنے سپورٹرز کو اکٹھا کرے اور اگلے انتخابات کی تیاری کرے۔ اس دباؤ اور عوامی شمولیت کو درپردہ اگلے انتخابات میں حصے بخرے طے کرنے میں استعمال کرے۔

اب جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا متبادل راستے ہیں؟ وزیراعظم عمران خان اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ( ای وی ایم) اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے راستے میں وہ کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرینگے۔ یہ ان کا سب سے پہلا اور بڑا ٹارگٹ ہے جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس سے کم پہ وہ کسی صورت راضی نہیں ہوں گے۔دوسرے نمبر پر وہ چاہیں گے کہ جانے سے پہلے اگلے آرمی چیف اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کا نوٹیفکیشن جاری کر جائیں جو شاید آئینی طورپر مئی 2022ء کے بعد وہ جاری کر سکیں گے۔ اب بات اگر مئی تک چلی گئی تو پھر جون میں بجٹ پاس کیے بغیر اس حکومت کو گھر بھیجنا سمجھ میں مشکل سے آئیگا ۔

اس تمام عمل کے دوران سب سے اہم معاملہ مہنگائی اور عام آدمی کی مشکلات کو کم کرنے کیلئے بھی وہ چند ضروری اقدامات کرینگے۔ یہ راشن میں اور پٹرول میں سبسڈی صرف لفظ آغاز ہیں۔ درون خانہ مزید اقدامات پر کام کیا جارہا ہے جو شاید ایک آدھ مہینے میں ہی سامنے آجائینگے۔ اسکے بعد وہ زبردست طریقے سے حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے جس کیلئے پرنٹ' الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائیگا جس کیلئے اربوں روپے کی گنجائش پیدا کرنا پڑیگی۔ اس دوران سرکاری ملازمین کے ریلیف کی تجاویز پر کام کیا جارہا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خیبرپختونخوا، پنجاب اور وفاق کے علاقوں میں پرائیویٹ اداروں میں کام کرنیوالے ملازمین کی اجرت بڑھانے کا اعلان کرنے والے ہیں اور اسکے عمل درآمد کیلئے تمام حکومتی مشینری کا بھرپور استعمال کیا جائیگا۔ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اسی حوالے سے کام کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اور وہ بھی نجی اداروں سے کم ازکم اجرت پچیس ہزار روپے پر عمل درآمد کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔

پاکستان تحریک انصاف میڈیا ورکرز کو بھی ایک بڑا ریلیف دینے کے منصوبے پر کام کررہی ہے جس کے خدوخال پر کام کیا جارہا ہے۔ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے۔ ’’سہاگن وہ جو پیامن بھائے‘‘

تو ’’پیا‘‘ کامن کس طرف ہے اس کا بھی جلد پتہ چل جائے گاتو ’’پیا‘‘ نے بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے مابین اتحاد قائم ہوتا ہے یا جہانگیر ترین، مسلم لیگ ق ،ایم کیو ایم مل کر کچھ اور کرنے کی کوشش کرینگے؟ تحریک لبیک پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے؟ یا کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری صورت میں جہانگیر ترین اور ق لیگ وغیرہ اکٹھے ہوگئے تو بال پیپلز پارٹی کے کورٹ میں چلی جائے گی۔کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کس کا نیت شوق بھر جائے اور کون'کس کے دل سے کب اتر جائے' بہرحال پردہ اٹھنے کو ہے !