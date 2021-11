سکندر یونانی

شیئر کریں:

پہلاسوال… زیادہ تعداد میں کون لوگ ہیں، زندہ یا مُردہ؟

جواب… زندہ ۔ کیونکہ مُردوں کا شمار نہیں ہوتا ''They are not at all''،

سوال… سب سے بڑا جانور زمین پر پایا جاتا ہے یا سمندر میں؟

جواب… زمین پر کیونکہ سمندر بھی کبھی زمین کا حصہ تھا۔

سوال… سب سے چالاک اور شرارتی جانور کونسا ہے؟

جواب… وہ جو انسان ابھی تک تلاش نہیں کر پایا ہے۔

سوال۔ دن اور رات میں بڑا کون ہے؟ جواب۔ دن رات سے کم از کم ایک دن بڑا ہے۔ یہ کیا جواب ہوا؟ سکندر نے حیران ہو کر پوچھا۔ عجیب و غریب سوالوں کے جواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔

سوال… حکمران عوام میں مقبولیت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟

جواب… وہ انتہائی مضبوط ہو لیکن لوگوں میں خوف و ہراس پیدا نہ کرے۔

سوال۔ آدمی خدا کیسے بن سکتا ہے؟

جواب…وہ ایسے کارنامے سرانجام دے جو بادی النظر میں ناممکن ہوں۔

سوال… ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے۔ زندگی یا موت؟

جواب …زندگی کیونکہ ''It supports so many misiries''

سوال…آدمی کو کب تک زندہ رہنا چاہئے؟

جواب…جب تک موت زیادہ ''Desirable'' نہ ہو جائے۔

سوال…تم لوگوں نے کیا کہہ کر حکمران صبا کو لڑائی پر اکسایا۔

جواب…ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔

سکندر نے اُن کے لیڈر سے پوچھا ۔ ان میں سے کس کا جواب بدترین تھا؟ لیڈر بولا۔ ہر ایک نے دوسرے سے بُرا جواب دیا ہے۔ سکندر بولا اس لحاظ سے تو سب سے پہلے تمہارا سرقلم کر دینا چاہئے۔

''No, unless you said falsely that he will die first who gave the worst answer.''

وہ بولا۔سکندر ان کی حاضر جوابی سے خوش ہوا اور انہیں انعام و اکرام سے نواز کر واپس بھیج دیا۔یہی سکندر اعظم کی خوبی تھی۔ وہ بنیادی طور پر رحم دل اور نرم خو انسان تھا۔ وہ صرف فاتح نہیں بلکہ ''Coloniser'' بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو علاقے فتح کئے جائیں وہاں یونانی تہذیب پھلے اور پُھولے ! اس کا بول بالا ہو!

جب اس نے دریائے بیاس عبور کیاتو تھکی ہوئی فوج نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ ترغیب ، تحریص ، خوف و ہراس ، کچھ بھی کامنہ آئے۔ سکندر انسانی نفسیات کا ماہر تھا۔ بددل فوج میدانِ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مجبوراً اُس نے واپسی کی ٹھانی۔ فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ براستہ درہ بولان واپس ہوا۔ دوسرا سمندر کے راستے اور تیسرا براستہ مکران جیسے ان دنوں گڈ روسیہ کہا جاتا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ ساحل سمندر کے ساتھ مارچ کیا جائے۔ خوراک اور تازہ پانی کشتیوں تک پہنچایا جائے۔ مکران کی دھرتی پر قدم رکھنے سے پہلے اُسے متنبہ کیا گیا کہ یہ مشکل ترین راستہ ہے۔ سائرس اور سمیرامس کی فوجیں یہاں سے گزرتے ہوئے تباہ ہو گئیں تھیں۔ باایں ہم اس نے مشکلات کو اپنے لیے چیلنج سمجھا۔

یونانی مورخ ''Arrain'' لکھتا ہے کہ سکندر کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابلِ بیان ہیں۔ اتنا نقصان اُسے یونان سے چل کر ہندوستان میں نہیں ہوا جتنا اس دشوار گزار علاقے میں ہوا۔ موت سائے کی طرح اس کے لشکر کا پیچھا کر رہی تھی۔ گرمی اس قسم کی جس کا ذکر میر انیس نے اپنے مرثیوں میں کیا ہے

؎مژگاں سے جو نکل کر ٹھہر جائے راہ میں

صد آبلے پڑے ہیں پائے نگاہ میں

دلدلی ریت۔ اس قدر نرم کہ سوار معہ گھوڑے کے اس میں دھنس جاتا۔ کبھی پانی نہ ملنے سے سپاہی مر جاتے۔ کبھی ملنے کی صورت میں اس قدر پی لیتے کہ ’’آپھر‘‘ جاتے۔ خوراک ختم ہو گئی۔ سپاہیوں نے گھوڑے مار کر کھانے شروع کر دئیے۔ فوج میں ڈسپلن ختم ہو گیا۔ کبھی اچانک پہاڑوں میں چُھپے ہوئے رہزن حملہ کر دیتے۔ بندے مار کر اور سامان حرب لوٹ کر فرار ہو جاتے ۔ سپاہ کی مشکلات دیکھ کر سکندر گھوڑے سے اُتر آیا۔ ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا چارسو العطش ۔ العطش کی پکار شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے سپاہ کو جُرعہ آب ملا۔ انہوں نے ہیلمٹ میں ڈال کر سکندر کو پیش کیا۔

سکندر نے پانی لانے والوں کا شکریہ ادا کیا اور اُسے زمین پر انڈیل کر بولا ’’جس جرنیل کی سپاہ پیاسی مر رہی ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پانی پیئے۔ آداب حکمرانی اسے کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے سرہانے ہومر کی کتاب Iliad اور خنجر رکھا…بالآخر سپاہ ریگزار سے نکل آئی۔ وہ 33 سال کی عمر میں بابلی کے محل میں چل بسا۔

اسکے جرنیلوں میں جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ سلیوکس نکوٹار دوسرے جرنیل اینٹی گونز کو شکست دیکر سکندر کا جانشین بن گیا۔ کسی زعم میں آ کر ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ اس دفعہ مقابلے میں راجہ پورس نہیں چندرگُپت موریہ تھا۔ ذلت آمیز شکست کے بعد بیٹی کا رشتہ اور مکران کا علاقہ دیکر واپس چلا گیا۔ (ختم شد)