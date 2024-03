فاطمہ بھٹو اور گراہم کے گھر ’میر مرتضیٰ‘ کی پیدائش

معروف مصنفہ اورسابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

فاطمہ بھٹو 28 اپریل 2023 کو کراچی میں اپنے آبائی گھر 70 کلفٹن میں ہونے والی ایک سادہ تقریب میں امریکی شہری گراہم (جبران ) کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھی تھیں سوشل میڈیا پر فالوورز کو یہ اطلاع دیتے ہوئے فاطمہ نے بتایا کہ انہوں نے بیٹے کا نام میر مرتضیٰ بائرہ رکھا ہے۔

It is with great joy that I announce the arrival of my nephew, Mir Murtaza Byra, grand son of Mir Murtaza Bhutto. Fatima and Graham have given our house new light and our legacy a new beautiful spirit. Please keep our family in your prayers. Jeay Mir Murtaza Bhutto. pic.twitter.com/mTKoBTVetY