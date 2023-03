پاکستان سپر لیگ کے فائنل کا شیڈول تبدیل

پاکستان سپر لیگ کا فائنل کا شیڈول تبدیل کردیا گیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل اب 18 مارچ کو کھیلا جائے گا اور یہ فرنچائز اور پی سی بی کا مشترکہ فیصلہ ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر فائنل ہفتے کو مکمل نہ ہوا تو اتوار کو مکمل کیا جائے گا، اتوار 19 مارچ فائنل کے ٹکٹ 18 مارچ کو استعمال ہو سکیں گے۔

Rain looms over the HBL PSL 8 Final. @TheRealPCB and Franchises are anxious that the Final should not be disrupted. Therefore, we have decided to reschedule the HBL PSL Final from 19 Mar '23 to Saturday, 18 Mar '23. Tickets already purchased for the Final will remain valid.