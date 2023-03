 سپانسر شپ حج سکیم، وزارت مذہبی امور نے فارن کرنسی اکاؤنٹ لسٹ دے دی 

شیئر کریں:

اسلام آباد (نامہ نگار) وزارت مذہبی امور نے سپانسر شپ حج سکیم 2023 ء کے تحت حج درخواستوں کی کارروائی کے لیے درج ذیل طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سپانسر شپ سکیم کے تحت حج کے واجبات وزارت مذہبی امور کے فارن کرنسی اکائونٹ میں جمع کیے جائیں گے۔ جس کا عنوان حج کلیکشن 2023MORA- ہے ، نیشنل بنک آف پاکستان، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائیڈ بنک لمیٹڈ، ایم سی بی بنک لمیٹڈ، الائیڈ بنک آف پاکستان لمیٹڈ، میزان بنک، فیصل بنک، بنک الحبیب، عسکری بنک ، سنیری بنک، بنک الفلاح ، دی بنک آف پنجاب، حبیب میٹرو بنک واضح رہے کہ غیر ملکی ترسیلات صرف درخواست دہندگان کے اپنے یا نامزد شخص کے لیےSWIFT پیغامات کے ذریعے (S$ Uیو ایس ڈالر) اکائونٹ میں جمع کی جائیں گی۔ کسی بھی رکاوٹ سے بچنے کے لیے ہر درخواست دہندہ کے لیے علیحدہ لین دین کیا جا سکتا ہے۔ ایف سی وائی اکائونٹس / آر ڈی اے سے کوئی نقد رقم جمع یا منتقلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ سپانسرشپ سکیم کے درخواست دہندگان کو منظور شدہ کوٹہ تک قرعہ اندازی سے استثنا اور پہلے آئیے۔ حج کے واجبات بھجوانے کے بعد درخواست دہندہ یا اس کا نامزد شخص ریفرنس نمبر یا ترسیلات زر کی کاپی کے ساتھ متعلقہ بینک سے رابطہ کرے گا۔ اگر اسے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہے)، تو اسے پہلا فریق پاکستانی روپے میں مروجہ شرح مبادلہ پر اکائونٹ میں یا نقد کی صورت میں رقم واپس لے سکتا ہے۔ اگر درخواست دہندہ کسی نامزد کے ذریعے رقم کی واپسی لینا چاہتا ہے تو، سفارت خانہ/ہائی کمیشن/قونصلیٹ آف پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر توثیق شدہ اتھارٹی لیٹر کی ضرورت ہوگی۔ بیرون ملک سپانسرز کو پشاور، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ یا رحیم یار خان)کے لیے US$ 4,325 اور (کراچی، سکھر یا کوئٹہ کے لیے 4,285 امریکی ڈالر بھیجنے کی ضرورت ہوگی۔ دو سال سے کم عمر بچوں کے واجبات بالترتیب 231 اور 227 USS ہوں گے۔ بنک چارجز/کوئی دیگر چارجز/ٹیکس وغیرہ درخواست گزار/سپانسر کے ذریعے ادا کیے جائیں گے۔ درخواستیں 16 مارچ سے 31 مارچ مذکورہ بنکوں کی تمام مجاز برانچوں سے وصول کی جائیں گی۔ نامکمل معلومات کی وجہ سے حج کی درخواست میں تاخیر یا کارروائی نہ ہونے سے بچنے کے لیے یہ معلومات لازمی دیں۔ فیلڈ 70 Purpose Code میں Sponsorship Scheme of Hajj 2023 لکھنا ہو گا۔ فیلڈ71-A Bank Charges for Remitter میں OUR لکھنا ہے۔ مزید یہ کہ درخواست گذار کا نام، قومی شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، درخواست پراسیس کرنے والے بنک کا نام اور برانچ کوڈ لکھنا SWIFT میں لازمی ہے۔ حج درخواستوں سے متعلق آن لائن تمام معلومات وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ یا درج ذیل حج پورٹل سے لی جا سکتی ہیں۔