الوداع فاروق بھائی  

ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کے بعد بتایا کہ آپ کے پٹھوں میں کھچائو ہے جس کی وجہ ایکسرسائز نہ کرنا ہے۔ آپ کو ہسپتال کے اندر ہماری نگرانی میں چند مخصوص ورزشیں کرنا ہوں گی۔ چنانچہ کچھ روز فاروق ہسپتال جاتا رہا جہاں ایک خاتون اسے ورزش کرواتی۔ چند روز کے بعد واقعی درد جاتا رہا۔ فاروق نے بتایا کہ اسے وہاں بھوک نہیں لگتی تھی جس کے لئے ڈاکٹر سے ملا۔ جس کو بتایا کہ اسے بھوک نہیں لگتی۔( I do not feel Appetite) ڈاکٹر نے پوچھا ’’You mean you take food less than normal؟اس پر اس نے دوا تجویز کردی۔ایک دفعہ فاروق گھر میں گر پڑا جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ قریبی ہسپتال جا پہنچا جہاں ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد کہا کہ اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں حالانکہ ہاتھ پر کافی زخم تھے اور خون بھی بہہ نکلا تھا۔ فاروق نے اصرار کیا کہ پٹی وغیرہ کردیں جیسا کہ پاکستان میں رواج ہے مگر ڈاکٹر مصر رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور کھانے یا لگانے کی کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ واپس آ گیا اور واقعی یہ زخم بغیر کسی دوا کے بالکل ٹھیک ہو گیا۔رضوانہ بھابھی کے ساتھ اس کی شادی بھی درست فیصلہ تھا۔ کچھ وسوسے تھے مگر رضوانہ کے برتاؤ نے سب غلط ثابت کر دیے۔ اس شادی میں میرا بھی کچھ کردار تھا جس پر میں نے کئی بار خود کو شاباش دی۔ دل چاہتا ہے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کر ہی دوں۔ فاروق کی خواہش تھی کہ نکاح ہو جائے مگر رخصتی اس کی برطانیہ سے واپسی پر ہو گی۔ یہی پروگرام رضوانہ کے گھر والوں کے ساتھ طے ہوا کہ ہم 4 افراد آئیں گے اور صرف نکاح ہو گا ، رخصتی بعد میں ہو گی مگر نہ جانے کیسے یہ پیغام پہنچا کہ 40 افراد کی بارات آئے گی اور رخصتی بھی ہو گی۔حسب پروگرام ہم 4 افراد میں فاروق، اباجی اور ماموں زکریا جب ان کے گھر پہنچے تو میزبان ہار لیے ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہار تو ہمیں پہنا دیے مگر پوچھا کہ بارات پیچھے آ رہی ہے؟ ’’کون سی بارات‘‘ ہم نے حیرت سے پوچھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ صرف 4 افراد ہی آئے ہیں اور کوئی خاتون بھی ساتھ نہیں تو قدرے بدمزگی کا سماں پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر انوار نے جو وہیں موجود تھے، مجھے الگ کر کے کہا کہ گیلانی صاحب (رضوانہ بھابھی کے ابو) ناراض ہیں۔ آپ کسی طرح چند خواتین کا بندوبست کریں۔ دلہن کے گھر والوں کے لئے بڑی سبکی کی بات ہے۔ ان کے تمام رشتہ دار جمع ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے خوشدلی سے شادی کا فیصلہ نہیں کیا۔میں نے فوراً سمیجہ آباد کا رخ کیا جہاں فاروق صاحب (دوست نیوپاک آٹوز والے ) کا گھر تھا۔ خوش قسمتی سے سب گھر پر ہی موجود تھے اور خواتین ایک شادی میں شرکت کے لئے ’’تیار‘‘ تھیں۔ صورتحال کا علم ہونے پر انہوں نے وہ شادی ترک کردی اور میرے ہمراہ چلی آئیں۔ فاروق کے کچھ دوستوں کو بھی فون کر دیا کہ فوراً کمک لے کر پہنچیں چنانچہ کم و بیش ایک گھنٹے میں ہم نے ہنگامی طور پر بارات تیار کرلی اور اس طرح یہ مہم کسی نہ کسی انداز میں سر کر لی۔فاروق کو ذہانت اور دیانت ورثہ میں ملی تھی، ہمہ جہت صلاحیتوں کا حامل ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو علمی میراث قلم و قرطاس کے حوالے سے چھوڑی ، وہ اس سے بہت کم ہے جس کی وہ قدرت رکھتا تھا۔ ’’اجنبی مسافر، اداس شاعر‘‘ اس کا ایم اے کا مقالہ تھا جس کو پالش کر کے چھپوایا جب کہ ’’حصار خواب‘‘ شعری مجموعہ ہے۔ ’’حصار خواب‘‘ سے انتخاب دشوار نظر آتا ہے جس طرح خوبصورت نگینوں سے بھرے تھال سے ایک نگینہ اٹھانا مشکل ہے۔

زخموں سے چور لوگ ہیں، گھر بھی جلے ہوئے

بستی میں رات بھر یہ کیا حادثے ہوئے

لائی ہیں رنگ کچھ تو غیروں کی سازشیں

کچھ اپنے لوگ بھی ہیں عدو سے ملے ہوئے

پھر اتفاق سے وہ سرراہ مل گیا

سب مصلحت کی رات میں چھپ کر چلے گئے

بستی میں کوئی شخص بھی سچا نہیں رہا

شاید اسے بھی کچھ نئے احباب مل گئے

میں بھی دیار درد میں تنہا نہیں رہا

وہ جھیل جیسی آنکھیں کہیں چھپ چھپا گئیں

ہم جس کو دیکھ جیتے تھے، چہرہ نہیں رہا۔