      جوبائیڈن شہبازشریف متوقع ملاقات  

اللہ بھلا کرے مستند صحافی کالم نگار نصرت جاوید کا کہ ہمیں آج کے کالم کیلئے پرُ کشش موضوع دے دیا ۔کبھی کبھی انہیں پڑھنے کا موقع ملے تو ضائع نہیں کرتے ۔آج بھی آج کے کالم کیلئے زیر گردش پڑے بے شمار موضوعات کے باوجود کسی اچھے اور اچھوتے موضوع کی زہنی تلاش جاری تھی کہ اتنے میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر اور امریکی صدر جوبائیڈن کے ملاقات کے حوالے سے اُن کے نوائے وقت میں چھپے کالم پر نظر پڑ گئی تو سوچا کہ کیوں نا اسی پر لکھ لیا جائے۔ کالم میں چھُپی خبر، اچھی خبر ہے جو دونوں ملکوں کے مابین تناؤ کے شکار دونوں ملکوں کے باہمی سفارتی ہی نہیں سیاسی و تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ معاشی تعلقات میں بھی بہتری کی نوید لیے ہوئے ہے ۔آدھے سے بھی کم کالم پڑھا ہوگاکہ پوری بات سمجھ میں آگئی اور کالم میں موجوود خبر میں سے ہم نے جو چھُپی خبر نکالی ہے وہ یہ ہے کہ رواں یا اگلے ماہ کسی بھی دن وہائٹ ہاؤس میں ’’شہباز شریف جوبائیڈن ملاقات ‘‘ ہونے جا رہی ہے یا متوقع ہے ۔ اسلئے کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خان صدر جوبائیڈن سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بعد ظاہری سی بات ہے چُپ تھوڑتے ہیں ہی بیٹھیں گے بلکہ کسی حد تک بے قراری سی بھی اُن کی طبیعت میں بس گئی ہوگی کہ جتنی جلد ی ہو سکے وزیر اعظم شہباز شریف جوبائیڈن ملاقات کا ایجنڈا تیار ہوجائے اور یہ ملاقات ملکی میڈیا کے لئے تو بنے ہی بنے ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیاکیلے بھی بریکنگ نیوز بن جائے اوراسکے بعد ملکی معاملات تیزی سے سدھار کی جانب بڑھنے لگیں ۔نیت اچھی ہی نہیں قابل تعریف بھی ہے، ایسی نیت ہم بھی رکھتے ہیں ،ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ہوسکے یہ ملاقات عملی شکل اختیا ر کرلے اسی لئے نصرت صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے با ت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ،اُ کے مطابق جس میں انہوں

نے بھی واشنگٹن میں مقیم صحافی انور اقبال کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گذری پیر کی شام امریکی صدر جوبائیڈن نے بالا آخر پاکستانی سفیر مسعود خان کو وہائٹ ہاؤس بلوا کر اُن سے ملاقات کی ہے بلکہ اُ ن کے ساتھ فو ٹو بھی بنوایا ۔دیکھا جائے توملکی موجودہ حالات میں یہ خبر کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی بلکہ انتہائی غیر معمولی خبر ہے اسی لئے تونصرت صاحب کے بعد ہم نے بھی اپنے کالم کے لئے اس کا انتخاب کیا ۔پاک امریکہ دوطرفہ تعلقات کا تجزئیہ کیا جائے تو یہ بالکل سچ ہے کہ 1960 کی دھائی سے شروع ہونے والے پاک امریکہ تعلقات میں وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ کئی معاملات کے حوالے سے اتار چڑھاؤ آتا رہا جو وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ نارمل توکبھی بہتر ہوتے رہے مگر جہاں تک افغانستان میں روسی جارحیت او راُس کے نتیجے میں پید ا ہونے والے معاملات کا تعلق ہے تو اِن میں اُس وقت اچھا خاصہ بگاڑ پیدا ہوا جب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا نہ صرف انکشاف ہوا بلکہ جس پر پاکستان اداروں کو اعتماد میں لئے بغیر پاکستانی فضائی حدود کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کی گئی جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کی موت کی خبریں بھی ملکی و غیر ملکی میڈیا کی زینت بنیں مگر اطمیناں کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود دو طرفہ تعلقات میں پیدا ہونیوالا بگاڑ کچھ عرصے بعد پھر سے سدھا ر کی طرف مٹر گیا یا موڑ دیا گیا دونوں صورتوں میں اچھی بات ہے ۔اسکے بعد بھی افغان صورتحال ہی کے حوالے سے افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کا مسئلہ بھی درپیش آیا جس سے دو طرفہ تعلقات میں ابھی مکمل طور بہتری نہیں آئی تھی کہ اتنے میںسابق وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی غیر زمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ’’ایبسلوٹلی ناٹ ‘‘ کا بے تُکا فقرہ جڑ کر پھر سے بگاڑ دئیے ۔یہ فقرہ بے موقع بے تکا ہی نہیں سفارتی لب و لحجہ کے بھی منافی تھا اور پھر یہ بھی کہ اس فقرہ کی ادائیگی کے بعد سابق وزیر اعظم کے وزیروں مشیروں نے جس انداز سے اس فقرہ پر نادانی ناسمجھی ناتجربہ کاری کے باعث اپنے کپتان

کے سیاسی غبارے میںہوا بھری اِس سے پاکستان اور امریکہ میں پہلے سے موجود دُوریاں مزید بڑھیں بلکہ جس سے دو طرفہ تعلقات پر بھی ایسی برف جمی جو پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی مگر مقام شکر ہے کہ پاکستانی سفیر اور امریکی صدر کی تین دن پہلے ہونے والی اس ملاقات سے یہ برف پگھلنے لگی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جوبائیڈن کے مابین ملاقات کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں جسے بجا طور پر رواں ملکی حالات کے تناظر میں وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے اور امریکہ سے دوطرفہ تعلقات برابری کی بنیاد پر قائم رکھنے چاہیں مگر یہ سب اُسی وقت ممکن ہوسکتا ہے جب ہم معاشی لحاظ سے اپنے پاؤںپر کھڑے ہوں او ر اپنے معاشی مسائل کے حل کے لئے کسی غیر ملک سے امداد نہ مانگ رہے ہوں جبکہ قصہ تو یہاںبالکل اس کے برعکس رہا ہے،ہم نے تو ہمہ وقت جھولیاں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ۔ہم تو گذرے کل بھی اور آج بھی اور نہ جانے کب تک دوسروں سے ’’مانگتے ‘‘ رہیں گے جو ہر محب وطن پاکستانی کی طرح ہمیں بھی کسی طور گوارا نہیں ۔یہ Absolutely Not ) (والی تڑیاں تو ہم اُس وقت لگا تے جب ہم اپنا ریاستی خزانہ ، سٹیٹ بنک آئی ایم ایف (امریکہ ) کے حوالے کرنے پر مجبور نہ ہوتے ،یہ تڑیاں تو ہم اُس وقت لگاتے جب ہم عوامی توقعات خواہشات کو آئی ایم ایف کی بھٹی میں جھونک کر اُن کی چیخیں جو عر ش پر پہنچ رہی ہیں کسی صورت نہ نکلواتے جن میں دن گذرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ تر اضافہ ہوتا جارہا ہے اور موجودہ شہباز حکومت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سابقہ حکومت کے آئی ایم ایف کے ساتھ کئے گئے ان معاہدوں پر عملدرآمدپرمجبور ہے جبکہ فیٹ ایف کی لٹکتی تلوا ر اس کے علاوہ ہے ۔اس تمام تر صورتحال کو اگر نیک نتی سے نظر میں رکھا جائے تو اس میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہا گیا یہ فقرہ Baggers are not choosersملکی معاشی حالات کے تناظر میں بالکل درست تصور ہوتا ہے ۔