سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے شکرگزار ہیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ درخت ہونے کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ۔انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ وہ وفاقی حکومت کی شکرگزار ہیں کہ اس نے سندھ میں سب سے زیادہ درخت ہونے کی حقیقت کو تسلیم کرلیا ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منگروز دنیا بھر میں عالمی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جس ریکارڈ کے لیے آپ کئی عرصے سے کوشاں ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت کی اس لیے بھی شکرگزار ہوں کہ وہ اب یہ حقیقت مان رہی ہے جسے ہم پہلے سے جانتے تھے۔ بختاور بھٹو نے حکومت کے ایک سروے کا سکرین شاٹ بھی شیئر کیا۔

Thank you Fed Gov for acknowledging #Sindh has more #trees than all provinces including #KP - our mangroves have been breaking Guinness world records (you keep trying to take credit for). Thank you for also admitting what we already knew - the non existence of billion-tree ???? https://t.co/c2GzuRymFT