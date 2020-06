گیس اینڈ آئل کا ملک میں فیول کی بلا تعطل سپلائی برقرار رکھنے کاعزم

شیئر کریں:

کراچی ( کامرس رپورٹر)گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ ( GO) نے موجودہ صورتِ حال کے پیش نظر ملک بھر میں فیول کی بلا تعطل سپلائی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیاہے۔ گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ ( GO) نے ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عوام اور اپنے سٹیک ہولڈرز سے کئے گئے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کمپنی اپنے ریٹیل آئوٹ لیٹس پر پٹرولیم مصنوعات کی تسلسل کے ساتھ سپلائی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ کمپنی کے ملک بھرتمام ریٹیل آئوٹ لیٹس ، ڈپوز اور سٹوریج سہولیات پر پر وافر سٹاک موجود ہے۔ GO ریٹیل آئوٹ لیٹس کی طرف سے مارچ سے جون تک تیل کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔جون کے پہلے 12دنوں میںGOکے فروخت کا حجم 35,000MTرہا جو متوقع فروخت کے حجم24,000MT سے تقریباً 50 فیصد زیادہ ہے۔مزید برآں، جون کے پہلے 12دنوں میں فروخت کا حجم جون2019کے فروخت حجم 20,000MTسے 72%زیادہ رہا ۔ کمپنی کے آپریشنز کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ذیشان طیب، چیف آپریٹنگ آفیسرGO نے کہا کہ’’ GO کے ملازمین ریٹیل آئوٹ لیٹس کو تسلسل کے ساتھ مصنوعات کی سپلائی کیلئے دن رات انتھک کام کر رہے ہیںــــ‘‘۔ انہوں نے کہا’’ دیگر پٹرول پمپوں پر فیول کی عدم دستیابی کے نیتجے میں GO ریٹیل آئوٹ لیٹس پر بے پناہ رش کی وجہ سے GOملک میں فروخت حجم کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ تمام صارفین بے فکر ہو کر GOسائٹس پر اپنی فیول کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔‘‘اس وقت GO کے ملک میں 196000ایم ٹیز کی گنجائش کے حامل7 آپریشنل ڈپوز اور 550 سے زائد ریٹیل آئوٹ لیٹس ہیں۔ گزشتہ 5برسوں کے دوران ملک کی23 آئل مارکیٹنگ کمپنیز میںسے GO تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی بن گئی۔