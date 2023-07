امریکی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری ہونے کے بعد واپس

امریکا کی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ آیا ہے جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی جو بعد میں واپس لے لی گئی۔امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جزیرہ نما الاسکا میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔

After a 7.4 magnitude earthquake hits Alaska near Sand Point, a tsunami warning has been issued for South Alaska and the Alaska Peninsula#earthquake #Alaska #tsunami #warning #UnitedStates pic.twitter.com/1s4PwgN8Gd