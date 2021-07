گردشی قرضے کا حجم کم کرنے کے سلسلے میں حکومت کی اہم پیش رفت

حکومت نے پاور سیکٹر اداروں کے واجبات اور وصولیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔تفصیلات کے مطابق گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے حکومتی اقدام سامنے آیا ہے، حکومت نے پاور سیکٹر اداروں کے واجبات اور وصولیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی۔اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر تعانائی حماد اظہرکا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے واپڈا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، نیلم جہلم اور این ٹی ڈی سی کی وصولیاں ان اداروں کے واجب الدا قرضوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے، اس فیصلے سے گردشی قرضے میں مزید 116ارب کی کمی ہوگی۔

ECC has today approved the financial setoff mechanism for government owned IPPs. This means that the receivables and payables between government entities have been balanced against each other. This will lead to a reduction of Rs 116 BN in the circular debt stock.