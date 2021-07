جے سی سی کا 10واں اجلاس 16 جولائی کے روز ہونا تھا لیکن اسے ملتوی کردیا گیا ہے:چیئرمین سی پیک

اسلام آباد: پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کے تحت آج ہونے والا جے سی سی کا 10واں اجلاس ملتوی کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق جوائنٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی (جے سی سی) کا 10واں اجلاس آج منعقد ہونے والا تھا جسے کوئی وجہ بتائے بغیر غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی کیا گیا ہے۔

پاکستانی اور چینی حکام کے مابین آج ہونے والے ورچؤل جے سی سی اجلاس کو ملتوی کرنے کی بظاہر کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ اجلاس اکتوبر 2019 کے بعد ہونا تھا جبکہ آخری بار جے سی سی کی میٹنگ کورونا سے قبل ہوئی تھی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر گزشتہ روز اپنے پیغام میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ جے سی سی کا 10واں اجلاس 16 جولائی کے روز ہونا تھا لیکن اسے ملتوی کردیا گیا ہے۔

پیغام میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ جے سی سی کا اجلاس عید کے بعد منعقد ہونے کی توقع ہے۔ نئی تاریخ پر فی الحال اتفاقِ رائے نہیں ہوا۔ اتفاق ہونے کے بعد تاریخ بتا دی جائے گی ۔تاہم اجلاس کیلئے تیاریاں جاری ہیں۔

JCC-10 meeting on #CPEC which was scheduled to be held on 16th July 21, has been postponed to a later date after Eid. Fresh date will be shared as finalised. Meanwhile preparations continue