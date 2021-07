شیئر کریں:

بڑھتی ہوئی آبادی ، ہوس زر ، کرپشن اور کمرشلائزیشن کی زد میں آنے والی بہت سی یادگاروں اور ورثوں میں سے ایک راولپنڈی کا باغ سرداراں بھی ہے ۔باغ سردارں جسے مقامی لوگ ‘‘سردارں دا باغ ‘‘بھی کہتے تھے قیام پاکستان سے قبل راولپنڈی کی ثقافتی و سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا اسے رئیس اعظم راولپنڈی سردار سجان سنگھ نے بنوایا تھا مگر افسوس وقت کے تھپیڑوں نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے اور باغ کی جگہ محلہ باغ سرداراں نے لے لی ہے ۔سر ایچ گرفن اپنی کتاب" The Punjab Chiefs and families of note" میں لکھتے ہیں کہ جب 766 1میں راولپنڈی کی بنیاد پڑی تو پنجاب میں سردار میکا سنگھ تھلہ پوریا کا دور تھا اس دور میں راولپنڈی میں سردار سجان سنگھ کے خاندان کو اثر رسوخ حاصل ہو گیا تھا اس خاندان کے بزرگ بوٹا سنگھ نے بڑے بڑے رقبے لیز پر حاصل کر کرلئے ۔اس کے علاوہ بڈھا سنگھ کو فوجیوں کو راشن سپلائی کا ٹھیکہ اور علاقے سے مالیہ اکٹھا کرنے کا کام بھی سونپ دیا گیا اسے مہا راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے ضلع کے حالات کے سروے میں بھی معاون مقرر کیا گیا ان خدمات کی بنا پر بڈھا سنگھ کو ٹیکس میں بھی حصہ ملنے لگا ۔

سردار سجان سنگھ کے والد نند سنگھ جو سردار نند سنگھ کے نام سے جانے جاتے تھے کو دیوان کشن کور کی طرف سے 1841میں راولپنڈی کا سردار مقرر کیا گیا ۔اٹھارہ سو اڑتالیس( 1848) میں ان کی خدمات کے سلسلے میں انھیں مصریوٹ گاؤں کی جاگیر عطا کی گئی اس عرصے میں ان کے پاس جاگیر میں کئی گاؤں اور اور بے تحاشہ دولت اکٹھی ہو چکی تھی مگر حکومت کے خلاف ناکام بغاوت میں سردار جتر سنگھ کا ساتھ دینے پر ان سے تمام جاگیر چھین لی گئی لیکن صرف مصریاٹ کی جاگیر کو نہ چھیڑا گیا ۔اٹھارہ سو تریپن (1853)میں نادر خان گکھڑ نے انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کی تو نند سنگھ کو اسے ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے بھیجا گیا نادر خان نے نند سنگھ کو قید کر لیا جہاں سے اسے بڑی مشکل سے رہائی ملی ۔۔رہائی کے بعد اس نے کمشنر کو نادر خان کو گرفتار کرنے میں مدد کی جسے بعد میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اٹھارہ سو ستاون(1857) میں نند سنگھ اور اس کے بھائی مکھن سنگھ نے جنگ آزادی میں انگریز سرکار کی مدد کی اور عوام کے جذبات سے آگاہ کیا ان خدمات کے سلسلے میں ان کو ‘‘کٹاریاں کی جاگیر بھی عطا کر دی گئی نند سنگھ صوباء درباری بھی تھا ? اس نے مفا دعامہ کے بہت سے کام کیے جن میں سنگجانی کا سرائے بھی شامل ہے جس کے صلے میں اسے اٹھارہ سو تہتر (1873) میں حسن ابدال میں منعقد کیے گئے دربار میں خلعت عطا کی گئیگریفن اسی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ سردار سجان سنگھ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کردار سے معاشرے میں اعلی مقام حاصل کیا اس نے 1880 میں افغان مہم کم کے لئے فوج کو غلہ، مویشیوں کو چارہ اور ایندھن سپلائی کرنے کا ٹھیکہ حاصل کیا جس احسن طریقے سے مشکلات کے باوجود اس نے اپنی ڈیوٹی سرانجام دی اسے حکومتی سطح پر بہت سراہا گیا اس نیاپنے اخراجات پر چھاونی میں ایک شاندار مارکیٹ تعمیر کروائی اور اپنی زندگی کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کردیا انہی خدمات کے صلے میں پہلے اسے وائسرائے کی طرف سے 1888میں ‘‘سردار’’ اور 1889 میں ‘‘رائے بہادر ‘‘کا خطاب دیا گیا ۔سردار سجان سنگھ کا انتقال 1901میں ہوا اور اس کی جائیداد اس کے بیٹے ہردیت سنگھ کو وراثت میں مل گئی لیکن ہردیت سنگھ کا بھی 1904 میں انتقال ہوگیا ۔ہردیت سنگھ کی وفات کے وقت اس کے بیٹے سوہن سنگھ اور موہن سنگھ نابالغ تھے اور ایچی سن کالج لاہور میں پڑھ رہے تھے ۔بڑے بیٹے سوین سنگھ کو وراثت میں کٹاریاں اور مصریوٹ کی جاگیر ملی جبکہ باقی جائیداد میں چھوٹے بھائی موہن سنگھ کو بھی وراثتی حصہ ملا کٹاریاں اور مصریوٹ کی جاگیر اسی جگہ واقع ہیں جہاں بعد میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بنایا گیا سردار سجان سنگھ کے چچا کر پال سنگھ نے بھی معاشرے میں اعلی مقام حاصل کیا وہ سکھوں اور انگریز حکومت میں راولپنڈی میں تحصیل دار کے فرائض سرانجام دیتے رہے مگر 1868 میں ملازمت سے استعفی دے دیا وہ1873 سے لے کر اپنی وفات 1894 تک راولپنڈی میونسپل کمیٹی کے ممبر رہے اور کچھ سال آنریری مجسٹریٹ کے طور پر بھی کام کیا انہیں ‘‘رائے بہادر ‘‘کا خطاب بھی عطا کیا گیا ۔

نامور صحافی سجاد اظہر اپنے مضمون" سجان سنگھ سے ملک ریاض تک ‘‘میں لکھتے ہیں کہ سوہن اور موہن سنگھ نے جنگ عظیم دوم کے وقت نہ صرف فوجیوں کی بھرتیوں میں تاج برطانیہ کی مدد کی بلکہ تین لاکھ روپے نقد بھی دیا۔ (بحوالہ وار ہسٹری آف دی راولپنڈی ڈسٹرکٹ) خدمات کے عوض سردار موہن سنگھ کو اعزازی تلوار ، پستول اور کء سندیں عطا ہوئیں انیس سو تیس (1930)سے انیس سو چونتیس (1934)تک یہ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بھی رہے اس کے علاوہ چیف خالصہ کالج کا ممبر اور راولپنڈی کا اعزازی مجسٹریٹ درجہ اول بھی ر ہے انیس سو پینتیس میں سیکرٹری آف سٹیٹ بہادر برائے ہند کونسل کا ممبر مقرر کرکے انگلستان بھیجا گیا جہاں وہ انیس سو چالیس میں سیکرٹری آف سٹیٹ برائے انڈیا کا مشیر بھی بن گے سجان سنگھ کے دوسرے بیٹیسردار سوہن سنگھ رفاعی کاموں میں از حد دلچسپی رکھتا تھے انہیں بھی راولپنڈی اور مری کے اعزازی مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل تھے ان کے تین بیٹے تھے جن میں ایک گربچن سنگھ تھے جو آزادی کے بعد بھارت کا پاکستان سوئٹزرلینڈ اور مراکش میں سفیر بھی رہے سردار سوہن سنگھ کے بیٹے کرنل سردار شمشیر سنگھ کی شادی ہندوستان کی ایک امیر ریاست جند کے مہاراجہ کی بیٹی راج کماری بلبیر کور سے ہوئی تھی۔ ریاست جند 32 سو ساٹھ کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی جس کی سالانہ آمدن اس وقت 30 لاکھ روپے تھی بھابھڑا بازار کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقعہ سجان سنگھ حویلی اس خاندان کی عظمت رفتہ کی داستان سنائی دیتی ہے اس کی تعمیر نو 1890 میں شروع ہوئی جب سردار سوجان سنگھ نے اپنے آبائی گھر کو محل میں بدلنے کے لئے ہندوستان کے نامور ماہرین کی خدمات حاصل کی اور اٹھارہ سو ترانوے میں اس کی تعمیر نو مکمل ہوئی ۔سجاد اظہر اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ سجان سنگھ خاندان نے اپنا مال و دولت صرف اس شاندار محل کی تعمیر میں ہی صرف نہیں کیا بلکہ شہر میں مفاد عامہ کی دیگر عمارتیں بھی بنوائیں? راولپنڈی کیگزٹئیر 1910 کے مطابق اٹھارہ سو تراسی میں سجان سنگھ نے میسی مارکیٹ بھی بنوائی۔ باغ سرداراں بھی سجان سنگھ نے بنوایا تھا جہاں باغات تھے ،گھاس کے لان تھے اور بارہ دریاں تھیں اس باغ میں ایک گوردوارا، ایک شادی ہال میوزیم اور ہردیت سنگھ کی لائبریری بنوائی بریگیڈئیر میںسی کی یاد میں بنائے گئے میسی گیٹ کی تعمیر میں بھی دو لاکھ چندہ دیا ۔سردار سوہن سنگھ اور موہن سنگھ نے اپنی رہائش کے لئے مال روڈ پر واقع ہ وسیع و عریض رقبے پر شہزادہ کوٹھی بنوائی جب پاکستان کا داالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تو یہی کوٹھی پاکستان کا ایوان صدر بنی جہاں ملک کے تین صدور ایوب خان ، یحییٰ خان ، اور چوہدری فضل الہی نے قیام کیا جب ایوان صدر اسلام آباد منتقل کیا گیا تو اس وسیع و عریض حویلی کو فاطمہ جناح یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔