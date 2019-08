شیئر کریں:

لاہور(پ ر)معروف کالم نگار اور دانشور اور سابق آئی جی پولیس ذوالفقار احمد چیمہ کی انگریزی زبان میں Straight Talk" "کے نام سے نئی کتاب چھپ گئی ہے۔ ا س سے پہلے انکی اردو میں دو کتابیں چھپ چکی ہیں جنہیں سول سرونٹس کے علاوہ عوامی اور ادبی حلقوں میں بھی بڑی پذیرائی ملی۔اِس کتاب میں سول انتظامیہ کی حکومتی مداخلت سے آزادی اور گڈگورننس کے نام سے بڑا اہم مضمون شامل کیاگیاہے۔جس میں لکھا گیاہے کہ اس سلسلے میں عمران خا ن سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں مگراِسوقت پنجاب میں بیوروکریسی کو بدترین سیاسی مداخلت کا سامنا ہے۔ Country Is Above Institutions میں مصنّف کاکہنا ہے کہ سب سے زیادہ تقّدس اور اہمیّت اداروں کی نہیں ملک کی ہے۔کتاب میں پاکستان کے بارے میں " انڈین سوچ "کے بارے میں بھی ایک معلومات افزا آرٹیکل شامل ہے۔ New Charter of Pakistan کے نا م سے لکھے گئے مضمون میں پارلیمانی جمہوریّت کی حمایت کی گئی Where to Shift America or Canada اور"Response from Pakistani Diaspora" ملک کی محبّت میں گْند ھی ہوئی تحریریں ہیں ۔