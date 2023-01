مودی سرکار نے الٰہ آباد کی تاریخی مسجد شہید کردی

بھارتی ریاست اترپردیش کے تاریخی شہر الٰہ آباد میں قائم تاریخی مسجد کو سڑک چوڑی کرنے کے بہانے شہید کردیا گیا .جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

ٹوئٹر پر بھارتی پروفیسر اور یونیسکو کے چیئرپرسن اشوک سوائیں کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے .جس میں یوپی کی ایک سڑک پر قائم مسجد کو ہیوی مشینری کے ذریعے شہید کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔اشوک سوائیں نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا کہ مسجد کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک سڑک چوڑی کرنے کے لیے شہید کیا گیا ہے۔

A historical mosque is being bulldozed in UP, India, to widen the road! pic.twitter.com/IsUWunoIJy