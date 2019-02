اے قائدؒ.... دیار دل میں بڑا ہے احترام تیرا

شیئر کریں:

گزشتہ ہفتے قائد اعظمؒ کی ازدواجی زندگی کے متعلق لکھے گئے کالم کے متعلق تمام طبقہ فکر کے لوگوں نے اپنے وسیع ردعمل میں قائد اعظم اور انکی رفیقہ حیات کے متعلق اپنے اپنے محبت بھرے جذبات کا جو اظہار کیا اس سے مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ اس ملک کے عام لوگ اپنے بابائے قوم کے کس قدر احسان مند ہیں اور آج کی نئی نسل ہو یا انکے باپ دادا، سبھی قائد اعظم کی عزت اور احترام کےلئے اپنا تن من نچھاور کرنے کےلئے بے چین اور بے قرار ہیں۔

محترم مجید نظامی مرشد نسیم انور بیگ (خدا ان دونوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے) نے قائد اعظم کی شخصیت اور انکے نظریات کو نئی نسل کے دلوں میں سمونے کےلئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ نسیم انور بیگ صاحب کے گھر پر ہر چیز قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاءکے مشابہ تھیں۔ انکے ہاں جو کراکری تھی وہ ہو بہو میں نے مزار قائد کے میوزیم میں دیکھی۔ نسیم انور بیگ صاحب قائد اعظم کیساتھ اپنی ملاقات کے قصے بڑے والہانہ انداز میں سناتے تھے۔ وہ پنجاب میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نائب صدر تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی لاءکالج میں پڑھتے تھے اور روزانہ تحریک پاکستان کےلئے نکلنے والے جلوس میں مسلمان طلبہ کی قیادت کرتے ہوئے مال روڈ پر پہنچ جاتے۔ نسیم صاحب کو معلوم ہوا کہ ہندو طالب علموں نے بہت سا اسلحہ اپنے ہوسٹلوں کے کمروں میں اکٹھا کر لیا ہے اور وہ مسلمان طالب علموں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نسیم انور بیگ صاحب کو انکے ساتھیوں نے دہلی میں قائد اعظم کے پاس یہ اجازت لینے کےلئے بھیجا کہ انہیں بھی ہندوﺅںکا مقابلہ کرنے کےلئے اسلحہ حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ نسیم صاحب دہلی گئے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ پر پہنچے تو قائد اعظم کے سیکرٹری کے ایچ خورشید نے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے ہیں۔ نسیم صاحب نے کہا کہ قائد اعظم سے ملاقات کرنی ہے۔ کے ایچ خورشید نے کہا کہ آپ کی تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ لاہور سے آئے ہیں، انتظار کریں شاید موقع بن جائے۔ خورشید صاحب قائد اعظم کے کمرے میں گئے اور انہیں بتایا کہ آپ کا ایک نوجوان کارکن لاہور سے آیا ہے اور چند منٹ کےلئے ملاقات کا متمنی ہے۔ قائد نے کہا کہ انہیں پانچ منٹ کیلئے بھیج دو۔ نسیم صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئے۔ قائد نے کہا ہیلو ینگ مین کیسے ہو۔ میں نے کہا اچھا ہوں۔ قائد نے کہا معاملہ بتاﺅ میرے منہ سے جونہی یہ الفاظ نکلے ہمیں اپنی حفاظت کےلئے اسلحہ.... قائد اعظم ایک دم غصے میں آ گئے اور زور سے بولے no جنٹیل مین no.... میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ میں لاہور واپس آگیا اور آزادی کی جدوجہد میں اللہ کے سہارے دوبارہ شامل ہو گیا۔

میرے گزشتہ کالم کے متعلق بہت سے لوگوں نے اپنے جذبات کا جو اظہار کیا ہے اسکے متعلق میں چند ایک دوستوںکے خیالات اپنے قارئین سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ سچے جذبوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ جہانیاں سے ایک کرم فرما کا فون آیا کہ وہ 29 سال سے نوائے وقت کا باقاعدگی سے مطالعہ کر رہے ہیں مگر آج کے کالم میں آپ نے قائد کی ذاتی زندگی کے دکھوں سے ہمیں آگاہ کر کے بڑا نیک کام کیا ہے۔ نامور دانشور اور کالم نگار فاروق عالم انصاری نے فون پر بڑی محبت سے کہا کہ قائد اعظم کی ذات کا دفاع کرنے پر اللہ آپ کو اجر دیگا۔ مصروف دانشور، شاعر اور کشمیری رہنما ڈاکٹر مقصودجعفری صاحب جن کی علمیت کی ایک دنیا گواہ ہے لکھتے ہیں پروفیسر صاحب میں ہمیشہ آپکے کالم ایک مسکراہٹ کے ساتھ پڑھتا ہوں مگر آج کے اس کالم کو پڑھتے وقت میری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں کہ میرے لیڈر کی زندگی میں کس قدر دکھ اور اداسی پائی جاتی تھی۔ ان کی محبوب اہلیہ جواں عمر میں انہیں چھوڑ جاتی ہے۔ اس قدر وفادار اور محبت کرنیوالی بیوی کی جدائی ان کو ایک گہرا زخم عطا کر دیتی ہے مگر ہماری آزادی کی خاطر انہوں نے اپنے ذاتی غم اور دکھ کو اپنا روگ نہیں بنایا اور مریم کی محبت کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے تاعمر دوبارہ شادی نہیں کی۔ میرا قائد اپنی بیوی کےساتھ بھی وفادار تھا اور اپنی قوم کیساتھ بھی وفاداری نبھاتے ہوئے بیماری کا شکار ہو گیا۔

برادرم طلعت عباس جو ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی شخصیت کیساتھ عقیدت اور احترام کی وجہ سے انہوں نے بھی وکالت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ اس بات پر بے حد رنجیدہ دکھائی دیئے کہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ آج ایک عام حکومتی اہلکار یا وزیر سفر کرے تو اسکے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے مگر بابائے قوم زندگی کے آخری لمحات میں زیارت سے کراچی آتے ہیں تو سخت گرمی میں انکی ایمبولینس سڑک کے کنارے ایک گھنٹے تک خراب کھڑی رہتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح گورنر جنرل آف پاکستان کے سرہانے بیٹھی ہوئی انکے چہرے پر پنکھا جھل رہی تھیں۔ مگر آفرین ہے قائد اعظم کی عظمت پر کہ اپنا سب کچھ اس قوم کی نذر کر دیا جو شاید اسکی حقدار نہ تھی۔

صدف گیلانی نے لکھا کہ لگتا ہے کہ آج مجھے قائد اعظم کی ذاتی زندگی کے متعلق معلوم ہوا ہے۔ ایک کرم فرما عبدالریحان لکھتے ہیں کہ بے حد خوشی ہوئی کہ ہم بانی پاکستان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔انہوں نے ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی کہ مسٹر ڈنشا نے اپنی بیٹی کو 18 سال کی عمر تک شادی کرنے سے اس لئے روکا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ عدالت کے ذریعے یہ شادی نہ ہونے دینگے مگر چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح قانون پسند انسان تھے، انہوں نے رتی سے کہا کہ جب آپ قانونی طور پر بالغ ہو جائیں گی تو تب آپ شادی کا فیصلہ کیجئے گا۔ اس دوران ساڑھے سولہ سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک تقریباً ڈیڑھ سال رتی نے اسلام کا بھرپور مطالعہ کیا اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے قائد اعظم سے شادی کی۔ ایک اور قاری ندیم احمد اس بات پر بڑے افسردہ تھے کہ مریم اور جناحؒ میں ایک ہی بات پر اختلاف تھا کہ قائد کے پاس اپنی بیوی کےلئے مناسب وقت نہ تھا کیونکہ وہ تحریک پاکستان میں مشغول تھے لہذا ہمیں یہ تسلیم کرنے میں عار نہیں ہے کہ جناح نے پاکستان اور مسلمان قوم کےلئے اپنی ذاتی زندگی کو قربان کر دیا۔ بہت سارے دوستوں نے مریم جناح کے خط کے اصل الفاظ لکھنے کےلئے کہا مگر خط کی طوالت کے باعث محدود کالم میں اس کا احاطہ نہ ہو سکے گا مگر مریم کے خط کے آخری فقروں کو ہو بہو نقل ضرور کرونگا۔

Darling I love you. I love you. and had I loved you just a little less I might have remained with you. only after one has created a very beautiful blossom one does not drag it through mire. The higher you set your ideal the lower it falls. I only beseech that tragedy which commenced in love should also end with it. darling good night and good bye Ruttie.