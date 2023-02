بابر اعظم میچ کے بعد گراؤنڈ کی صفائی میں مصروف، ویڈیو وائرل

قومی کرکٹ ٹیم اور پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کی میچ کے بعد اسٹیڈیم میں صفائی کرنے کی ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے پہلے میچ کے بعد کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے .جس میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کو گراؤنڈ مین اور دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ گراؤنڈ کی صفائی کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

Babar azam king ???? was helping to clean the ground. Aik he dil hai kitni bar jeeto ge ????❤️ #BabarAzam???? #PSL8 #PSL2023 #PeshawarZalmi pic.twitter.com/f0NjAb7ufr