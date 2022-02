سی ایس ایس کے امتحان میں تاریخ رقم، پہلا ہندو جوان پی ایس پی افسر بن گیا

کراچی: صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے راجندر میگھور مقابلے (سی ایس ایس) کے امتحان میں کامیاب ہو کر تاریخ رقم کرتے ہوئے مبینہ طور پر پی ایس پی افسر بننے والے پہلے ہندو جوان بن گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق راجہ راجندر میگھور صوبہ سندھ کے شہر بدین میں واقع دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے ہندو برادری سے پہلے شہری کی کامیابی پر مبارکباد دی۔

Let's celebrate some positive news!

Rajinder Menghwar from district Badin becomes the first Hindu ASP by qualifying CSS-2021.

Glad to see the trend of minority joining the Government services is increasing gradually. pic.twitter.com/7s4JzADEAm