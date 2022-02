وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان سفارتی محاذ پر کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے: گورنر پنجاب

گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان سفارتی محاذ پر کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ میں گورنر پنجاب نے کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر اسٹیٹس قرار دینے کی منظوری کی ویڈیو شیئر کی ہے۔

ThankU California for formally declaring Punjab Province as a SISTER state of California via ACR 104. Great outcome of my last visit of USA in 2021 when the BILL was moved in State of California Assembly. This’ll promote multi-dimensional collaboration. Special thanks to @asif4CA pic.twitter.com/FKdowMfkzx