ماہرہ خان پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسیڈر مقرر

اداکارہ ماہرہ خان کو پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کردیاگیا۔ اس سلسلے میں پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے ٹوئٹر پر کہا مجھے ماہرہ خان کو پی ایس ایل 6 میں پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسیڈر بنانے کا اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے۔

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">PLEASURE TO ANNOUNCE <a href="https://twitter.com/TheMahiraKhan?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheMahiraKhan</a> AS <a href="https://twitter.com/PeshawarZalmi?ref_src=twsrc%5Etfw">@PeshawarZalmi</a>’s BRAND AMBASSADOR FOR PSL 6. <a href="https://t.co/acI2Sug9B2">pic.twitter.com/acI2Sug9B2</a></p>— Javed Afridi (@JAfridi10) <a href="https://twitter.com/JAfridi10/status/1361556366645690370?ref_src=twsrc%5Etfw">February 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ماہرہ خان اس سے قبل بھی پشاور زلمی کی برانڈ ایمبسیڈر رہ چکی ہیں۔