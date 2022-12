ٹوئٹر نے صحافیوں کے اکاونٹس معطل کردئیے

ٹوئٹر نے سی این این اور نیویارک ٹائمز کے صحافیوں کے اکاونٹس معطل کردئیے ہیں۔

کئی صحافیوں نے حال ہی میں ٹوئٹر کے نئے مالک ایلون مسک کے بارے میں لکھا تھا، ایلون مسک کے مطابق دن بھر ان پر تنقید کرنا ٹھیک ہے، .لیکن ان کی لوکیشن فالو کرنا اور ان کے خاندان کو خطرے میں ڈالنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذاتی معلومات کی اشاعت پر پابندی کے قوانین کا اطلاق صحافیوں سمیت سبھی پر ہوتا ہے۔دوسری جانب سی این این نے ٹوئٹر سے صحافیوں کی معطلی پر وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹوئٹر کے جواب کی بنیاد پر تعلقات کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔

The suspensions of more than half a dozen journalists Thursday evening came without warning or explanation from Twitter. Many of the journalists, including from The Washington Post, CNN, and New York Times, had written about a dispute involving Elon Musk. https://t.co/wBKuhTzgjP