صدر مملکت کا دورہ لاہور منسوخ

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا دورہ لاہور منسوخ کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق خرابی موسم کی وجہ سے صدرمملکت کا دورہ منسوخ ہوا۔ڈاکٹرعارف علوی نے دورہ لاہور میں نیوی وار کالج کی تقریب سے خطاب اور اہم حکومتی و سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کرنا تھی۔

Remembering the innocent souls of Army Public School, Peshawar who lost their lives in a brutal attack on 16th December, 2014.#APSPeshawar pic.twitter.com/B3n5TMlAGp