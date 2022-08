نیدرلینڈز  میچ: پاکستان کے 2کرکٹرز انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے کو تیار

نیدرلینڈز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کے دو کھلاڑی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کریں گے۔

پی سی بی کے مطابق آل راؤنڈر سلمان علی آغا اور فاسٹ بالر نسیم شاہ آج میزبان ٹیم کے خلاف ون ڈے میں اپنا ڈیبیو کریں گے۔دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بلے باز سلمان علی آغا نے کہا اپنے تاثرات کو الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ یہ میرے اور میری فیملی کے لیے یادگار لمحات ہیں۔ اس ٹیم کی سب سے اہم بات اتفاق اور اتحاد ہے۔

.@SalmanAliAgha1 and @iNaseemShah - Pakistan's ODI debutants today against the Netherlands ????#NEDvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/JkX7j4iKOf