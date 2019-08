آرمی چیف سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی ملاقات،پاک فوج کشمیر کاز کی مکمل حمایت کرتی ہے: آرمی چیف

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کشمیر کاز کی مکمل حمایت کرتی ہے.

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ان خیالات کا اظہار انھوں نے صدر آزاد سے ملاقات کے موقع پر کیا.

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیرکی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال ہوا.

اس موقع پر بھارت کی جانب سے ایل اوسی پر بلااشتعال فائرنگ پربھی گفتگو ہوئی، مقبوضہ کشمیر سے متعلق آرمی چیف نے پاک فوج کی بھرپورحمایت کی یقین دہانی کرائی.

President AJ&K called on COAS. Situation in Indian Occupied Jammu & Kashmir (IOJ&K) and Indian provocations on Line of Control (LOC) were discussed. COAS assured him Pakistan Army’s full support and commitment to the Kashmir cause and its people. pic.twitter.com/KXBo85FoxO