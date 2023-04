بگڑتی ہوئی صورتحال، سوڈان میں مقیم پاکستانیوں کو محدود رہنے کی ہدایت

سوڈان کی بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورت حال کے پیش نظر خرطوم میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی شہریوں سے سرگرمیاں محدود کرنے اور گھروں سے باہر نہ نکلنے کی درخواست کی ہے۔پاکستانی سفارت خانے نے ٹوئٹر پر اپنا ہیلپ لائن نمبر 0924095119 شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس نمبر کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ہفتے کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ سوڈان میں پیدا شدہ سکیورٹی صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بیان کے مطابق خرطوم میں ہزاروں پاکستانی ہیں جن کے تحفظ کے لیے ہمارا مشن ان سے رابطے میں ہے۔

