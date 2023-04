ساری مشینیں لگائیں اور کام جلد مکمل کریں, مجھے اڑھائی ماہ کا ٹائم نہ بتائیں:وزیرِ اعظم

لاہور: وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں زیر تعمیر برج سائٹ کا تعمیراتی کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے زیر تعمیر لاہور برج سائٹ کا دورہ کیا. ایل ڈی اے حکام اور دیگر افسران نے وزیراعظم کو بریفنگ دی. اس موقع پر نگراں وزیرِ اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکرٹری سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔وزیرِ اعظم نے متعلقہ حکام کو پراجیکٹ کو اڑھائی کے بجائے ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif visits CBD Underpass construction site whereby the PM was briefed about the pace of work in detail. Lahore, 16th of April, 2023. pic.twitter.com/mdnGN1P4nr