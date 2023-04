ہیمو فیلیا2023 کے تناظرمیں

شیئر کریں:

خون کے امراض میں مبتلا مرےضوں کی زندگی بے پناہ مشکلات سے دوچار رہتی ہے ۔اِن مختلف امراض میں سے ایک مرض ہیمو فیلیا بھی ہے۔ ہیمو فیلیا کو ایک شاہی بیماری کہا گیا ہے جس نے 19 ویں اور 20 ویں صدی میں انگلینڈ، جرمنی، روس اور سپین کے شاہی خاندان کو متاثر کیا تھا، انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ جنہوں نے 1837-1901 تک حکومت کی ،خیال کیا جاتا ہے کہ ہیمو فیلیا بی ا فیکٹر09 کی کیرئیر تھیں اور انہوں نے یہ جین اپنے 09 میں سے 03 بچوں میں منتقل کی اور پھر یہ بیماری مختلف صورتوں میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ۔

ہیمو فیلیا ایک موروثی بیماری ہے جِس میں عام طور پرزےادہ تر مرد حضرات متاثر ہوتے ہیں ہیمو فیلیا اے جو کہ فیکٹر۔8 کی کمی کے باعث ہوتا ہے اور ہیمو فیلیا B جو کہ فیکٹر9 کی کمی کے باعث ہوتا ہے، اِ س بیماری میں مبتلا مریضوں میں خون جمانے والے ذرات کی کمی ہوتی ہے جِس کی وجہ سے معمولی سی چوٹ یا زخم آنے کی صورت میں متاثرہ حصے سے ذیادہ خون بہہ جانے کا خدشہ ہوتا رہتا ہے ایک صحت مند فرد میں فیکٹر8 اور فیکٹر 9 کی نارمل مقدار 50IU-200IU تک ہو تی ہے اگر کوئی فرد ہیمو فیلیا کا شکار ہو تو اِس مقدار ہی کی بنیاد پر مرض کی شدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر خون میں یہ %Level 01 سے کم ہوتو(Severe) شدید ہیمو فیلیا اور یہ مقدار اگر 01-05% ہو تو (Moderate) ےعنی درمیانے درجہ کا ہیمو فیلیا اور 05% سے ذیادہ ہو تو( Mild ) کم شدت کا ہیموفیلیا کہلائے گا۔

اِس بیماری کا علاج صاف اور صحت منداجزائے خون کا بروقت انتقال ہے جسے FFP (Fresh Frozen Plasma) بھی کہا جاتا ہے یا (Dry Factor) ہیں جو کہ انجکشن کی صورت میں دستیاب ہیں ہیمو فیلیا میں مبتلا مریض کسی بھی قسم کا بھاری جسمانی کام یا ورزش نہیں کرسکتا۔ایک اندازے کے مطابق ہر 4000 تا 5000 میں سے ایک بچہ ہیمو فیلیا۔A اور ہر 10000 تا20000 میں سے ایک بچہ ہیمو فیلیا ۔B سے متاثر ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر سال ورلڈ ہیمو فیلیا ڈے17 اپریل کو منایا جاتا ہے ،جس کا مقصد لوگوں میں اس بےماری کے بارے میںہم آہنگی پےدا کر نا اور ان مرےضوں کے علاج کے لےے آسا نےاں اور سہولتوں میں اضا فہ کر نا ہے تاکہ اس مر ض کے شکار افراد کی زندگےوں کو بہتر اور محفوظ بناےا جا سکے ۔ اِس دن کو فرینک شنیبل(Frank Schnabel) کی تاریخ پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے فرینک شنیبل WFH) ( ورلڈ فیڈریشن آف ہیمو فیلیا کے بانی بھی تھے ۔اِس سال اس دن کا موضوعگزشتہ برس کے موضوع کا تسلسل ہی ہے ۔

Prevention of Bleeds as the Global Standard of Care Access for All:

جس کا بنےادی مقصد ےہ ہے کہ ہےمو فےلےا اور دےگر خون کی بےمارےوں کو عالمی معےار کے مطابق علاج معالجہ کی سہولےات دی جائےں تاکہ ےہ مرےض بھی اچھی زندگی گزار سکےں ۔بد قسمتی سے بہت سی اور بےمارےوں کے ساتھ ساتھ ہےمو فےلےا کی جانب بھی حکومت پاکستان کا رجحان بالکل بھی نہےں ہے ملک میں اس مرض میں مبتلا بچوں کے لئے تجو ےز کردہ سےنٹر موجودہ نہےں ہے جس کی حکومتی سطح پر دےکھ بھال کی جائے ۔حکومت کو چاہےے کہ ہےمو فےلےا کے مضمون کو نصاب کا حصہ بناےا جائے اور آگاہی میں مدد کی جائے ۔ ہےموفےلےا کے مرض پر کام کرنے والے ادارے جس میں اےک بڑا نام سندس فاو¿نڈےشن بھی ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت ہےمو فےلےا تھےلے سےمےا اور خون کے دےگر امراض میں مبتلا 7000مرےضوں کا علاج معالجہ بلا معا وضہ کر رہا ہے ادارے میں نہ صرف بچوں کا علاج معالجہ کےا جاتا ہے بلکہ جدےد آلات سے آراستہ ڈےنٹل اور فزےو تھراپی کے ذرےعے بھی مرےض مستفےد ہو رہے ہےں ۔ پاکستان میں سندس فاو¿نڈےشن کے 8سےنٹرزکام کر رہے ہےںجو کہ لاہور ،گجرانوالہ ، گجرات ،سےالکوٹ ، وزےرآباد ، حافظ آباد ، فےصل آباد اور اسلام آباد میں واقع ہےں ۔ مزےد ےہ کہ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھاتے ہو ئے لاہور میں 200بستروں پر مشتمل ہسپتال کی تعمےر کا آغاز کر دےا گےا ہے آپ اس ہسپتال میں اپنے عطےات کے ذرےعے والدےن ےا عزےزوں کے نام پر کمرہ ،وارڈ،بلاک منسوب کرا سکتے ہےں جو مرےضوں کےلئے صدقہ جارےہ ہو گا ۔اس ساتھ ساتھ اپنی زکوٰة وعطےات سُندس فاو¿نڈےشن کو دےں تاکہ ہےمو فےلےا ،تھےلے سےمےا جےسی مہلک بےمارےوں میں مبتلا مرےضوں کا علاج معالجہ جاری رکھا جاسکے۔تو آےئے ہم سب مل کر اس عظےم مشن کا حصہ بنےں اور اپنے حصے کی شمع جلائےں ۔

دُعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ اپنی زکوٰة وعطےات ان بنک میں جمع کروا سکتے ہےں ۔

