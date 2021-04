شیئر کریں:

اسلام آباد(نا مہ نگار)Infinix نے اس سال عالمی شہرت یافتہ iF DESIGN ایوارڈاپنے نام کر لیا ۔ فاتح پراڈکٹ، Infinix Zero 8، نے ٹیلی کمیونیکیشن کی پراڈکٹ کیٹگری میں کامیابی حاصل کی۔ ہر سال، دنیا کی سب سے قدیم آزاد ڈیزائن آرگنائزیشن، Hannover-based iF انٹرنیشنل فورم ڈیزائنGmbH، iF DESIGN ایوارڈ کا اہتمام کرتی ہے۔