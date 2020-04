دنیاماسک اور وینٹی لیٹرزاور بھارت اسلحہ خریدنے میں مصروف ہے

شیئر کریں:

کرونا وائرس ہے کہ پھیلتا ہی جارہا ہے ۔ سار ے براعظم اس کی زد میں ہیں ۔غربت و افلاس کے مارے افریقی ممالک ہوں دنیا کی سپر پاور امریکہ یا جدید ترین مغربی ممالک سب اس کا شکار ہیں ۔ دیکھتے ہی دیکھتے متاثرہ ممالک میں وبا سے مرنے والوں کی تعداد دو چار سے بڑھ کر سینکڑوں تو کچھ ممالک میں ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ چاند کے بعد مریخ پر پہنچنے کیلئے جدید تکنیکی استعداد حاصل کرنے یا میڈیکل کے شعبہ میں انقلاب برپا کرنے والے سائنسدان سرتوڑ کوششوں کے باوجود کرونا وبا کا توڑ نہیں کر سکے۔ امریکہ میں کرونا کے شکار افراد کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے ۔ جس میں اس تحریر کے شائع ہونے تک نہ جانے مزید کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ہر جگہ سماجی دوری پر انحصار کیا جارہا ہے تاکہ وائرس کے پھیلائو کو روکا جاسکے ۔ جس نے مزید معاشرتی مسائل کو جنم دیا ہے ۔ حکومتوں کیلئے ممکن نہیں کہ وہ کروڑوں پر مشتمل آبادیوں کو گھر تک محدود کر کے ان تک خوراک اور دیگر زندگی کی ضروریات پہنچا سکیں۔ اس طرح کی پابندیوں سے بدحال عوام نے کس طرح تجارتی مراکز ، دوکانوں و مارکیٹوں کو لوٹا ہے ۔ اس عمل میں پس ماندہ افریقی ریاستیں اور امریکہ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اٹلی اور اسپین کے بعد سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کرونا کی لپیٹ میں آنے والا ملک امریکہ ہے ۔ جہاں 28 فروری کو پہلا مریض رپورٹ ہو ااور وہاں آج کی صورت حال دیکھ کر ہول آتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ امریکہ جیسا ملک بڑھتے مریضوں کی جان بچانے کیلئے اپنی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں Face Maskاور Ventillator تیار کرنے پر مجبور ہے ۔ اس کے باوجود وہ طلب پوری کرنے کے قابل نہیں اور چین سے خریداری کر رہا ہے۔ یہی صورتحال ، روس ، جرمنی، برطانیہ ، فرانس ، اسٹریلیا ، خلیجی ممالک ،ایران و پاکستان اور دیگر ممالک کی ہے ۔ لیکن ان مخدوش اور غیر یقینی صورت حال میں بھی بھارت واحد ملک ہے جو اپنی فوج کیلئے جدید اسلحہ کی نہ صرف خریداری میں مصروف ہے بلکہ اسرائیل سے 19 مارچ 2020کو اسلحہ کی خریداری کا معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے پر فوری عملدرآمد کا مطالبہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ جیسے بھارت میں کرونا وائرس پر کنٹرول او ر وبا سے نمٹنے کیلئے بھارتی فوج نے اسلحہ کا استعمال کرنا ہو۔ بھارتی میڈیا پریشان ہے کہ مودی سرکار ملک بھر میں کرفیوں جیسی پابندیاں لاگو کرنے کی بجائے لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کی ضروریات پوری کرنے کیلئے’’ ٹیسٹنگ کٹس ‘‘ ڈاکٹروں و دیگر طبی عملہ کیلئے حفاظتی لباس و ماسک خریدنے کے ہزاروں کی تعداد میں جدید مشین گنیں خریدنے چل پڑی ہے ؟

بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلائو اور اس سے جڑے ہوئے خدشات کا ذکر کرتے ہوئے بھارتی معروف ارون دھتی رئے لکھتی ہیں۔

All health care is more or less on hold as hospitals have been turned over to the service of the virus. The trauma center of the legenndery All India Institute of Medical Sciences in Delhi is closed. The hundreds of cancer patients known as cancer refugees who live on the roads outside that huge hospital driven away like cattle.

People will fall sick and die at home. We may never know their stories. They may not even become statistics. We can only hope that the studies that say the vrius likes cold weather are correct (through other researchers have cast doubt on this). Never have a people longed so irrationality and so much for a burning, punishing Indian summer.

ارون دھتی رائے کے The Pandemic is a Portal کے عنوان سے سامنے آنے والے مضمون بھارت میں صحت کے کمزرو نظام خاص کر 60فیصد دلت و اچھوتوں اور کروڑوں دیگر غریب ہندوئوں کے علاوہ پس ماندہ مسلمان، عیسائی و سکھ اقلیتوں کیلئے ادویات و علاج معالجہ کی عدم دستیابی کی جس صورت حال کا ذکر کیا گیاہے ۔ ایسے میں کرونا وائرس بھارت میں پھیلا تو نہ جانے کس قدر جانی نقصان ہوسکتا ہے ۔ لیکن بھارت کے انتہا پسند ہندو حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نریندر مودی کی طرف سے لاگو کئے گئے لاک ڈائون نے صورت حال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ وہ تمام ہندو پروہت ، سادھوسنت اور اعلیٰ ذات کے برہمن سادھو جو ہندوئوں گائے کے گوبر اور گائے مُتر کو کرونا وائرس کا شافی علاج بتارہے تھے ۔ بھارت میں وائرس کا پہلا مریض سامنے آتے ہی غائب ہوچکے ہیں۔ کروڑوں لوگ لاک ڈائون کے خلاف سڑکوں پر ہیں، ڈاکٹر صرف دولت مندوں کی دیکھ بھال میں مصروف اور ایک ارب 30کروڑ کی آبادی کا 95فیصد قسمت کے رحم و کرم پر ہے جبکہ بھارتی حکمرانوں کو مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف آپریشن اور پاکستان کے خلاف جنگ کیلئے اسلحہ خریداری کی پڑ ی ہے ۔

بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کی گئی خبر کے مطابق’’ مغربی سرحد پر پاکستان کے خلاف تعینات بھارتی فوج کی فوری ضرورت کیلئے بھارت سرکار نے اسرائیل کے ساتھ16,479 ہلکی مشین گنوں (Neggev. 7.62 x 51 mm LMG)کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے۔ 11کروڑ 60لاکھ ڈالر کے اس معاہدے پر 19مارچ 2020کو دستخط ہوئے۔ ان مشین گنوں سے مسلح ہونے کے بعد پاک فوج سے مقابلے کیلئے بھارتی فوجیوں کا اعتماد بحال ہوگا جو فی الحال INSAS-LMG 5.56 X 45 MM سے لیس ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذکورہ زیر استعمال مشین گنیں کا رکردگی کے لحاظ سے اتنی موثر نہیں ‘‘۔ بھارتی وزارت دفاع نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیل سے جدید مشین گنوں کی خریداری Fast Track Procedure (FTP) کے تحت کی جارہی ہے تاکہRegularاور Special forces کو فوری طور پر ان سے مسلح کیا جاسکے۔ FTPکے تحت ہی بھارت نے جولائی 2018 میں امریکی اسلحہ ساز ادارے Sig Surce سے 72,400 Assault rifles اور 93,895 Carbines کی خریداری کی تھی۔ بھارت کے ان اقدامات کے بعد زمینی حقائق کی طرف دیکھیں تو بھارتی فوج بغیر کسی وقفے کے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی برسوں سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جس میں ہلکی مشین گنوں کے علاوہ مارٹر توپوں کو استعمال کیا جاتا ہے، گو اس طرح کی جارجیت پر پاک فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دینے میں دیر نہیں لگاتی ۔ جس میں بھارت کو مورچوں کی تباہی کے علاوہ بھاری فوجی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے ۔ اس کے باوجود بھارت اشتعال انگیزیوں سے باز آنے کو تیار نہیں۔ خاص کر کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے باوجود بھارتی فوج کی طر ف سے جاری فائرنگ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ حیران کن بھی کیونکہ بھارتی اشتعال انگیزی باقاعدہ جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے ۔ یقینا امریکہ و برطانیہ اور دنیا کے دیگر بااثر بڑے ممالک کرونا وبا سے نمٹنے میں مصروف ہیں تاہم انہیں اس سلسلے میں بھارت پر بھی نظر رکھنی چاہیے ۔ 28مارچ 2020کو دہلی میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹروں کا بورڈانتباہ کر چکا ہے کہ ’’ناکافی سہولیات،معاشی مشکلات اور غربت و جہالت کی وجہ سے ملک کی 55فیصد آبادی جو کہ تقریباً 71کروڑ بنتی ہے کرونا وائرس سے متاثر ہوسکتی ہے ۔ کرونا کے پھیلائو سے بچنے کیلئے بھارت سرکار کو ہنگامی بنیادوں پر جھونپڑپٹیوں ، جھوگیوں، بڑے شہروں کے گرد قائم کچی بستیوں میں آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل اور ان کیلئے ماسک و دیگر طبی ضروریات کا بندوبست کرنا چاہیے ۔ ساتھ ہی شہروں میں بھی خصوصی طبی سینٹروں کا بندوبست کہا جانا چاہیے اگر وائرس پھیلا تو اس پر قابو پانا بھارتی نظام صحت کیلئے ممکن نہیں ہوگا‘‘۔