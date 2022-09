عالمی اقتصادی بحران نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کو جنم دیا: وزیراعظم

وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی بحران نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان مزید تعاون کی ضرورت کو جنم دیا ہے۔شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان کے دورے پر جانے سے قبل اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ ایس سی او کا وژن دنیا کی چالیس فیصد آبادی کی امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔

Pakistan reiterates its commitment to 'Shanghai Spirit'. Mutual respect & trust can be the bedrock of shared development & prosperity. The SCO has a great potential to chart a way forward at a time of deeply worrying transformation in the geo-political & geo-economic fields.