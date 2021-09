وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ مجھے عدم اعتماد کی تحریک کی بالکل پرواہ نہیں۔انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپربیان میں کہا کہ الحمدللہ مجھے عدم اعتماد کی تحریک کی پرواہ نہیں ،اگر میری جماعت اور اتحادی میرے ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا۔وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ نہ ہونے پر مجھے ایوان کا سربراہ ہونے کا حق نہیں ہوگا، جس دن میری جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے عدم اعتماد کیا تو چلا جائوں گا۔واضح رہے کہ گذشتہ روز بلوچستان میں اپوزیشن نے و زیراعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے۔

Alhamdulillah I dont care two bits on oppositions motion of no confidence.

For me its important if my own party and coalition are with me. The day i dont have my own party and coalition majority...Then for me being the leader of the house is of no use and will leave myself. pic.twitter.com/1Sj7QXp3qo