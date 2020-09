کرکٹ ٹیم کی کارکردگی

شیئر کریں:

جس طرح لوگوں کی زندگی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے‘ انسانی زندگی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیل اور کھلاڑی بھی شکست و ریخت اور فتح و ناکامی کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ فن پہلوانی متحدہ ہندوستان کا مقبول کھیل تھا۔ رستم زماں گاما پہلوان نے جب زبسکو کو پچھاڑا تو سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلوانی کرنا اور پہلوان کہلانا فخر و مباہات کے زمرے میں آتا تھا۔ پہلوان مخصوص لباس پہنے سینہ پھلا کر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ لوگ احتراماً پہلوان کے ساتھ جی کا لاحقہ ضرور لگاتے۔ ان کی خوراک کے قصے سن کر لوگ حظ اٹھاتے اور قدرے حیران بھی ہوتے۔ ایک سالم بکرا ’’ادھ رڑکے‘‘ کا پورا چٹورا چار سیر دودھ ایک ڈیک میں پی جانا‘ سیر باداموں کی سردائی۔ ظاہر ہے اس قدر خوش خوراکی کیلئے راجوں‘ مہاراجوں اور نوجوانوں کی سرپرستی درکار تھی۔ جب جاگیریں ختم ہوئیں تواس کے ساتھ ہی اس کھیل کو بھی زوال آگیا۔ اصل کھلاڑی ختم ہوتے گئے اور صرف درشنی پہلوان رہ گئے۔

اس کے بعد ہاکی کے کھیل نے مقبولیت حاصل کی۔ دھیان چند بلاشبہ دنیا کا بہترین ہاکی پلیر تھا۔ خالصہ کھیل کو اس نہج پر لے گیا کہ بال ہاکی کے ساتھ گوند کی مانند چپکا رہتا تھا۔ گوروں نے اس کی پالیسیاں بدلیں‘ بال تبدیل کئے‘ لیکن اس کی کارکردگی میں کمی نہ آئی۔ پاکستان میں بھی طویل عرصہ تک یہ کھیل مقبول رہا۔ روم اولمپکس اور لاس اینجلس میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا۔ اب اگر کسی سکول‘ کالج کے لڑکے سے پوچھا جائے کہ ان ٹیموں کے کپتان کون تھے تو وہ یقینا نہیں جانتے ہونگے۔ یہی سوال کرکٹ کے متعلق پوچھا جائے تو وہ فوراً کہے گا خان اعظم ! 50ء کی دہائی میں فضل محمود نے اوول میں چند وکٹیں کیا لیں‘ ساری زندگی ہیروآف اوول کہلاتا رہا۔ آ خری عمر میں کچھ سٹھیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی ٹریفک تھا۔ ایک مرتبہ گورنر جیلانی نے ایئرپورٹ پر پوچھا ’’فضل لاہور میں ٹریفک کا کیا حال ہے؟ تو ترنت بولا۔ سر میں آپ کو اوول کے متعلق بعد میں بتائوں گا۔‘‘ جنرل صاحب بڑے زیرک انسان تھے۔ سمجھ گئے برسر آمد روزگار ایں فقیرے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کھیل کو سارے یورپ نے علاقہ بدر کر دیا تھا‘ ہٹلر نے تو اسکے کھیلنے پر فوجداری ضابطے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ ایک غریب اور پسماندہ ملک میں کیونکر مقبول ہوا۔ اسکی ابتدا انگلینڈ سے ہوئی۔ یہ لارڈز کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں بے شمار کھیل ہیں۔ سب چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد کھیل ہے جو پانچ روز تک کھیلا جاتا۔ اس میں بھی اکثر بے نتیجہ ختم ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا کھیل ہے۔ یورپ بلکہ دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے۔ جسے ساکر بھی کہتے ہیں۔ اس میں بائیس کھلاڑی صرف ایک فٹ بال استعمال کرتے ہیں۔ گرائونڈ بھی یکساں ہوتا ہے۔ آسٹروٹرف‘ کرکٹ کھیل میں کھلاڑی کا الگ بیٹ ہوتا ہے۔ لیگ گارڈز گلوز‘ وکٹیں‘ بیلز‘ یونیفارم‘ باقی کھیلوں میں صرف ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس میں کئی وقوف آتے ہیں۔ لنچ‘ ڈنر‘ ٹی‘ ڈرنکس‘ بالفاظ دیگراس کے نخرے ٹخرے ’’وکھرے‘‘ اور نرالے ہیں۔ بائولر کو اگر وکٹ مل جائے تو جس قسم کے وہ فحش اشارے کرتا ہے وہ کسی دوسرے کھیل میں نہیں ہوتے۔ بالخصوص ہمارے پلیئرز! کچھ یوں گماں ہوتا ہے کہ سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھر رہے ہوں۔ کرونا کی وجہ سے بال کو تھوک لگا کر چمکانا منع کر دیا گیا ہے۔ اس پر کھلاڑیوں نے بڑا احتجاج کیا ہے۔ پہلے تو یہ بڑا غلیظ عمل ہے۔ تھوک چاٹنا ایک محاورہ ہے۔ اس میں گیارہ کھلاڑی ایک دوسرے کی تھوک چاٹتے ہیں جس سے نہ صرف تنائو پیدا ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔اب بال کو چمکانے کیلئے ایک خاص قسم کی کریم تجویز کی گئی ہے جو مناسب ہے۔

کھیل کا کردار کی تشکیل میں بھی ایک خاص حصہ ہے۔ کرکٹ اس میں نمایاں ہے۔ اس کو اصو ل پرستی‘ ایمانداری اور راست روی کا استعارہ گردانا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے It is not Cricket! یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسرا شخص بے ایمانی کرے۔ ملکہ وکٹوریا کے عہد میں اس کھیل نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھا اور ٹیڑھے بلے کو سیدھا کر دیا گیا۔ ملکہ الزبتھ اول کے دور میں بیٹ ٹیڑھا ہوتا تھا۔ یہ اس دور کی عکاسی کرتا تھا جب جھوٹ‘ فریب اور بے راہ روی کا دور دورہ تھا۔ اس ملکہ نے عجیب مزاج پایا تھا۔ اس کے متعلق سپین کے سفیر نے بادشاہ فلپ کو لکھا

This Women is Possessed of a Hundred Thousand Devils"

تنقید سے قطع نظر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرکٹ برصغیر کا مقبول ترین کھیل بن چکا ہے اور انہی ممالک کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر پاکستان‘ ہندوستان‘ بنگلہ دیش‘ سری لنکا وغیرہ اسکی پذیرائی نہ کرتے تو یہ ’’گوشہ گمنامی‘‘ میں چلا جاتا۔ ہندو تو اپنے کھلاڑیوں کو بھگوان سمجھتے ہیں۔ ان کی مورتیوں کو دل کے مندر میں بٹھاتے ہیں۔

اب تھوڑا سا ذکر قومی ٹیم کے حالیہ دورہ انگلستان کا ہو جائے۔ ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ تین ٹیسٹ میچ سیریز ہم 1-0 سے ہارے ہیں۔ باقی دو ٹیسٹوں میں ہمیں بارش نے بچایا ہے۔ یہ پہلا میچ تو جیتا ہوا ہارے ہیں۔ کھلاڑی حواس باختہ ہو گئے۔ 20/20 میں بھی سریز برابر کرنے میں بارش ہماری ممد اور معاون ثابت ہوئی ہے۔ اظہر علی کسی زمانے میں یقینا اچھا پلیئر تھا‘ لیکن اس میں قائدانہ صلاحتیں مفقود ہیں۔ ویسے بھی اب تھکا تھکا لگتا ہے۔ اسے چاہئے کہ باعزت طریقے سے کپتانی سے دست بردار ہو جائے وگرنہ یہ تو ہونا ہی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کھلاڑی جس بیک گرائونڈ سے آتے ہیں‘ وہاں انہیں نکالا جاتا ہے۔ ازخود نہیں نکلتے۔ انہیں عمران خان سے سبق سیکھنا چاہئے۔ آسٹریلین اور انگلش پلیئرز کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ سرفراز کو ساتھ لے جانے کی کیا تک تھی۔ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی۔ اسے اپنی عزت اور وقار کا رتی بھر بھی خیال ہوتا تو ازخود انکار کر دیتا۔ ایک سابق کپتان عملاً بارہواں کھلاڑی بن گیا۔ آخری میچ میں اسے تبرکاً کھلایا گیا۔ جس قسم کی اس نے وکٹ کیپنگ کی وہ میچ ہرانے کیلئے کافی تھی۔ ایک Inform وکٹ کیپر (رضوان) کو باہر بٹھانا زیادتی تھی۔ اب وقت آگیا ہے کہ بابراعظم کو تینوں Formats کی کپتانی سونپ دی جائے اور کھلاڑیوں کے انتخاب میں کسی قسم کی مصلحت سے کام نہ لیا جائے۔