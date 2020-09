پنجاب کابینہ: موٹروے واقعہ کی مذمت ، مثبت پیش رفت ہوئی ، جلد اچھی خبر دینگے: عثمان بزدار

شیئر کریں:

لاہور (نیوز رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیرصدارت گزشتہ روز وزیراعلیٰ آفس میں پنجاب کابینہ کا 35واں اجلاس منعقد ہوا۔ کابینہ اجلاس میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آنے والے دلخراش واقعہ کی شدید مذمت کی گئی۔ پنجاب کابینہ نے متاثرہ خاتون اور خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور متاثرہ خاتون کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اجلاس میں اندوہناک واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ متاثرہ خاتون کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انصاف کی جلد فراہمی یقینی بنائیں گے۔کیس پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جلد اچھی خبر دیں گے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان پر سی سی پی او لاہور کو شوکاز نوٹس جاری کرکے جواب طلب کیا گیا ہے۔ انسپکٹرجنرل پولیس پنجاب انعام غنی نے پنجاب کابینہ کو کیس پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پنجاب کابینہ نے اورنج لائن میٹروٹرین کا کرایہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے ٹرین کا کرایہ 50 روپے مقررکرنے کی تجویز مسترد کردی۔ اجلاس میں لاہور کے شہریوں کو ریلیف دینے کیلئے ٹرین کا کرایہ40روپے مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نئی پبلک ٹرانسپورٹ کی رجسٹریشن کیلئے اختیارات عارضی طور پر موٹروہیکلز ایگزامینرزکو دینے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ کرونا کی صورتحال کے تحت محکمہ ہائر ایجوکیشن میں طلبہ کی پرموشن /ایگزامینیشن پالیسی 2020 کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب سیزڈ اینڈ فریز ڈانسٹی ٹیوشنز(Punjab Seized and Freezed Institutions) (مدارس اینڈ سکولز) ایکٹ2019 کے نفاذ کے نوٹیفکیشن کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے صوبے میں یکساں قومی تعلیمی نصاب نافذ کرنے کے اقدام کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کی مشاورت سے پہلے مرحلے میں کلاس ون سے کلاس5تک یکساں قومی تعلیمی نصاب نافذ کیا جائے گا۔اجلاس میں اڈیالہ روڈ راولپنڈی میں واقع جناح پارک کی مینجمنٹ کی لیز میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ممبرزکی تقرری اورپنجاب پبلک سروس کمشن کی سالانہ رپورٹ برائے 2019 کی منظوری دی گئی۔اجلاس میں پروٹیکشن ایگنسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس (Harassment of Women At Workplace) ایکٹ2010 میں ترمیم اوردی پنجاب ڈرگز ترمیمی بل 2020 کی منظوری دی گئی۔ملتان کے غلہ گودام کی پرانی عمارت میں جنرل ہسپتال کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے ہسپتال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ موڈ میں بنانے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں مختلف کمپنیوں اور انتظامی محکموں کی لگڑری گاڑیاں محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کے پول میں بھجوانے کی منظوری دی گئی۔گاڑیوں کے استعمال یا نیلام کے حوالے سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔اجلاس میں پنجاب ایمپلائزسوشل سکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کی گورننگ باڈی کیلئے غیر سرکاری ارکان کی تعیناتی،پنجاب ورکرز ویلفیئربورڈ کی گورننگ باڈی کی تشکیل اور پنجاب سوشل سیکورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی ازسرنو تشکیل کی منظوری دی گئی۔کابینہ کے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے تیسرے پارلیمانی سال 2020-21کے سالانہ کیلنڈرکی منظوری دی گئی۔اجلاس میں کنیئرڈ کالج کی پرنسپل کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔نیشنل ٹورازم کوآرڈینیشن بورڈ میں ہونے والے فیصلوں کی مشروط توثیق کی گئی۔اجلاس میں پنجاب کابینہ کے 34 ویں اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی گئی۔سٹینڈنگ کابینہ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈویلپمنٹ کے 37 ویں، 38ویں اور 39ویں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ سٹینڈنگ کابینہ کمیٹی برائے قانونی امور کے 28 ویں اور 29 ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدارنے جمہوریت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل انسان کے سماجی ومعاشی ارتقا کاضامن ہے۔ مساوی حقوق کے تحفظ کیلئے جمہوریت ہی بنیادی امر ہے۔ جمہوریت عوام کو اقتدار میں شراکت دار بناتی ہے۔ جمہوریت ہی فرد کے بنیادی انسانی حقوق کی ضامن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جمہوری اقدار کے فروغ پر یقین رکھتی ہے اورجمہوریت اور جمہوری ادارو ں کے استحکام کیلئے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویدارہونے کے باوجودانڈیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوریت کو مسخ کررہاہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو عرصہ دراز سے جمہوری حق سے محروم کر رکھا ہے۔مودی سرکار کشمیری عوام کو جمہوری حق دینے کی بجائے ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔عالمی جمہوری قوتوں کو بھارت کے غیر جمہوری اقدامات پر فوری نوٹس لینا چاہیئے۔ وزیراعلیٰ سردار عثمان بزدار نے قصور کے علاقے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کے قتل کے واقعہ کانوٹس لیتے ہوئے آر پی او شیخوپورہ سے رپورٹ طلب کرلی ہے۔ وزیراعلیٰ کے نوٹس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قتل میں ملوث دو ملزمان کو گرفتارکرکے اسلحہ برآمد کرلیا جبکہ تیسرے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔