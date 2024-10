 اطالوی نیوی کا کیریئر سٹرائیک گروپ کراچی پہنچ گیا

Share on Twitter

اسلام آباد(خبرنگارخصوصی) اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر آئی ٹی ایس کیوور (ITS CAVOUR) اور فریگٹ آئی ٹی ایس الپینو (ITS ALPINO) پر مشتمل اطالوی نیوی کا کیریئر اسٹرائیک گروپ (CSG) تین روزہ دورے پر کراچی پہنچ گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دورے کے اختتام پر دونوں ممالک کی بحریہ کے مابین دو طرفہ مشق کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور اطالوی سفیر نے جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ کراچی آمد کے بعد اطالوی سفیر ماریلینا آرمیلن نے اطالوی ڈیفنس جنرل سٹاف کے کیپبلیٹی ڈائریکٹر ریئر ایڈمرل سٹیفانو باربیری کے ہمراہ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبدالمنیب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے مستقبل میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمانڈر کراچی، وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے بھی آئی ٹی ایس کیوور(ITS CAVOUR) کا دورہ کیا اور انہیں کمانڈنگ آفیسر کی جانب سے ایئر کرافٹ کیریئر کی صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ آئی ٹی ایس الپینو(ITS ALPINO) پر اٹلی کی دفاعی صنعتی صلاحیتوں کی نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا۔ آئی ٹی ایس کیوور (ITS CAVOUR) پر میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران اطالوی سفیر، کیرئیر سٹرائیک گروپ کے کمانڈر اور جنرل سٹاف کے کیپبلٹی ڈائریکٹر نے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کی بحریہ کے مابین باہمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔